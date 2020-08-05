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Дмитрий Федоренко продал издание «Наш Киев»

от Telekritika
От Telekritika 290
Главная Новости Дмитрий Федоренко продал издание «Наш Киев»

Медиаменеджеру Олегу Лищине.

Дмитрий Федоренко, основатель онлайн-издания «Наш Киев» продал его Олегу Лищине. Об этом пишет MC.Today.

Федоренко рассказал MC.Today, что идея продать НашКиев.UA пришла в начале 2020 года. По мнению экс-владельца издания, для роста «Нашего Киева» нужны были «быстрые и достаточно весомые инвестиции». По словам Федоренко, продажа не связана с выборами. 

«Найти полностью близнеца по ценностям не представляется возможным. Именно потому я пришел к выводу, если я хочу качественного роста для своего детища, я должен рассматривать продажу 100% доли», — сказал Федорин.

Покупателем медиа стал Олег Лищина — редактор, медиаменеджер и бывший журналист.

Лищина в свою очередь заверил, что издание останется новостным ресурсом города и будет расширяться. MC.Today предполагает, что, возможно, издание перейдет на украинский язык, так как обсуждалась регистрация ТМ «Наш Київ».

Сумма сделки не разглашается.

Напомним, ранее сын Руперта Мердока, Джеймс, уволился из совета директоров News Corp.

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Фото:»наш Киев»

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