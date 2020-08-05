У кинофестиваля «Молодость» появился Telegram-канал

Киевский международный кинофестиваль «Молодость» завел канал в Telegram.
«Приветствуем в официальном Telegram-канале кинофестиваля «Молодость» – информационном хабе, где вы можете быть в курсе всех последних событий, фестивальных премьер и анонсов программ», — сказано в первой публикации кинофестиваля.
Для удобства «Молодость» предлагает следить за такими хештегами:
#SeeMO49 – все о программах фестиваля (фильмы, режиссеры, где смотреть, куда идти);
#News – новости фестиваля (безопасность, новости, премьеры, абонементы);
#History – история фестиваля (персоналии, фильмы, прошлое);
#InsideMolodist – взгляд изнутри, интересные факты, команда, бэкстейдж фестиваля.
Напомним, кинофестиваль пройдет с 22 по 30 августа 2020 года. Открытием фестиваля станет украинская картина «Забуті» Дарьи Онищенко.
С программой кинофестиваля можно ознакомиться здесь.
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Фото: unsplash
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