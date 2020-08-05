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«Суспільне» объявляет конкурс на песню для «Детского Евровидения»

от Telekritika
От Telekritika 544
Главная Новости «Суспільне» объявляет конкурс на песню для «Детского Евровидения»

Дедлайн подачи — 11 августа.

«Суспільне» проведет конкурс, чтобы выбрать песню для участников национального отбора Детского песенного конкурса «Евровидение-2020», пишет пресс-служба вещателя.

Прием заявок стартует 5 августа и продлится до 11 августа. В конкурсе могут принять участие те, кто имел композиторский опыт и достиг совершеннолетия.

Вещатель будет выбирать среди песен с оригинальным текстом и музыкой. Слова песни должны быть преимущественно на украинском языке, до 40% текста может быть на английском. Также среди требований к песне — она не должна была быть ранее опубликована или исполнена публично. Продолжительность:  от 2.30 до 3 минут.

Для участия в художественном конкурсе до 11 августа все желающие должны прислать на электронный адрес eurovision.song@suspilne.media документы и файлы, оформленные в соответствии с требованиями.

Победителя художественного конкурса на песню для «Детского Евровидения-2020» объявят до 14 августа и заключат с ним договор на приобретение авторских прав на песню.

Напомним, в среду, 5 августа, начался прием заявок на участие в национальном отборе на «Детское Евровидение -2020».

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Фото: «Суспільне»

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