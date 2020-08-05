Samsung презентовал 5 новых smart-устройств

Сегодня, 05 августа 2020 года, компания Samsung провела онлайн-презентацию пяти smart-устройств. В Украине презентацию в прямом эфире посмотрели более 1200 человек.

Samsung разработала пять новых устройств, способных взаимодействовать не только друг с другом, но и с некоторыми устройствами и приложениями Microsoft. Согласно заявлению топ-менеджеров Samsung, задача обеих компаний создавать новую экосистему smart-девайсов, способных качественно улучшить досуг и работу. Данная концепция получила название Next Normal.

Первыми были презентованы две модели смартфонов линейки Samsung Galaxy — Note 20 Plus и Note 20 Ultra. Телефоны безрамочные и в металлических корпусах. Хотя диагональ экранов достаточно большая — 6,9 дюйма, — они хорошо лежат в руке благодаря продуманному дизайну. Имеют стилус, три тыловые и одну фронтальную камеру.

Разрешение экрана составляет 120 Гц. Основным цветом всех новинок производитель сделал благородный бронзовый. Также есть модели в классических черном и белом, и в зеленом цветах.

Следующими презентовали планшеты Galaxy S7 (диангональ экрана 11 дюймов) и S7+ (диагональ 12,4 дюйма), разрешение 120 Гц. Корпусы планшетов также металлические и ультратонкие, благодаря чему устройства весят чуть более 570 г. Модели имеют в своем арсенале подставку (обеспечивает угол наклона 90 — 165 градусов), пластиковую приставную клавиатуру, стилус. Устройства расчитаны для работы, а также для игр. Именно поэтому Galaxy S7 и Galaxy S7+ получили множество интегрированных приложений от Microsoft.

Более того, и планшеты, и телефоны интегрируются с геймпадом Xbox, — подключившись по Bluetooth можно играть посредством геймпада, используя планшеты и смартфоны в качестве экранов.

Дополнительные фишки планшетов и смартфонов: распознавание текста, написанного от руки, несколько микрофонов для записи качественного звука, лазерный автофокус для съемки качественного видео.

Также были представлены новые беспроводные наушники Galaxy Buds Live в трех цветах: бронзовом, черном, белом. Девайсы держат заряд 21 ч, способны работать без перерыва 6 ч, имеют 3 микрофона (2 снаружи и 1 внутри), демонстрируют высокую процентность шумоподавления. Новинки работают и в паре, и по-отдельности: один можно подключить к планшету, другой — к телефону. Отметим, что презентованные смартфоны и планшеты не имеют разъема 3,5 мм для проводных наушников.

Следующими были часы Galaxy Watch 3, основная фишка которых — максимальная персонализация. Девайсы можно синхронизировать с телефоном, сделать фото и на его основе создать дизайн циферблата. Кроме времени, часы могут мониторить состояние здоровья своего владельца, имеют шагомер, показывают водный баланс, кровяное давление, кардиограмму, анализ сна, располагают персональным фитнес-тренером — 120+ программ занятий фитнесом. Во время тренировки часы можно подключить к телевизору и на экран вывести изображение вашего тренера, чтобы занятия прошли наиболее эффективно. При этом разработчики акцентируют: часы никоим образом не заменят поход к врачу, это не медицинское устройство, а лишь умный девайс, помогающий отслеживать самочувствие.

И вишенкой на торте стал телефон с гнущимся экраном Galaxy Z Fold 2. Толщина его корпуса, имеющего металлическое покрытие, в развернутом виде составляет 6 мм. Диагональ экрана, созданного по технологии ultra thin glass, в сложенном состоянии — 6,2 дюйма, в развернутом — 7,6 дюйма. Новинка также имеет 3 тыльные камеры, батарею в 4,5 мАч.

Все новые устройства работают на основе технологии скоростной передачи файлов.

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Фото: скриншоты презентации Samsung

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