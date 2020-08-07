В Одессе препятствовали работе журналистов местного «7 канала»

Одесский «7 канал» сообщил на своем официальном сайте о препятствовании работе журналистов. Инцидент произошел у здания коммунального предприятия «ЖКС «Порто-Франковский».

Журналисты хотели снять сюжет о митинге, проходившем около здания предприятия. Люди требовали от руководства «ЖКС «Порто-Франковский» выплатить задолженность по зарплате. Однако через некоторое время работникам приказали войти в здание и прекратить митинговать.

«Когда наша съемочная группа попыталась попасть в помещение, сотрудники ведомства стали бросаться на журналистов с угрозами», — говорится в сообщении канала.

Как сообщили представителю Института массовой информации в Одесской области, препятствовали съемочной группе в составе журналистки Иванны Герасимчук и оператора Евгения Ячменцева.

Редакция канала решила не писать заявление в полицию, поскольку считает, что «правоохранительные органы не уделяют внимания безопасности журналистов и не расследуют в полной мере дела, связанные с препятствием профессиональной деятельности работников СМИ».

Сегодня канал «112 Украина» заявил о попытке рейдерского захвата телеканала по заданию президента.

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Фото: unsplash

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