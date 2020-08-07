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SpaceX вывел на орбиту 595 спутников

от Telekritika
От Telekritika 181
Главная Диджитал SpaceX вывел на орбиту 595 спутников

Интернет скоро будет везде.

7 августа 2020 года ракета Falcon 9 доставила на орбиту 57 спутников, предназначенных для развертывания спутниковой группировки для предоставления широкополосного доступа в интернет Starlink. Суммарно количество спутников, выведенных SpaceX в космос, составляет 595 штук, передает itc.ua.

Через час после старта ракеты спутники уже были на орбите. Первая ступень Falcon 9,как и планировалось, села на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Предыдущий пуск 58-ми спутников состоялся 13 июня 2020 года.

Федеральная комиссия по связи (FCC) выдала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников системы Starlink. Компания располагает лицензией на развертывание 1 млн пользовательских VSAT-терминалов. Однако известно, что в августе 2020-го Space X запросила у FCC разрешение увеличить их количество до 5 млн. В компании это объяснили тем, что жители США крайне заинтересованы в спутниковом интернете.

Ранее сообщалось, что Amazon выведет на орбиту группу спутников для обеспечения доступа к интернету.

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Фото: unsplash

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