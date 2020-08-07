Графика. Мир. Механика. Обзор игры Horizon Zero Dawn

Руины. Мира, который мы все хорошо знаем, больше не существует. Человечество вернулось к своему зачаточному состоянию, а природа поглотила бетон и металл. Там, где были оживленные проспекты и изобильные супермаркеты, ныне густые леса и высокая трава. Природа победила в войне. Но в какой? Почему среди густой листвы, сквозь пение птиц можно услышать скрежет металлических деталей и тяжелую поступь оживших машин? Кто их оживил? Ответы на эти и многие другие вопросы предстоит найти девочке-изгою по имени Элой.

7 августа на платформе ПК состоялся релиз игры Horizon Zero Dawn. С 2017 года игра являлась эксклюзивом для PlayStation 4.

Хорошо

Общая эстетика. Мне она пришлась по вкусу. Ощущение, будто ты играешь во что-то, связанное со скандинавской мифологией и одновременно цивилизацией Майя. Но при этом события происходят не в прошлом, а в далеком будущем — через 1000 лет от сегодняшнего дня.

Не буду пересказывать сюжет, о нем я упомяну позже. Факт в том, что люди обитают в примитивных жилищах из бревен, объединенных в небольшие поселения. Обогреваются и готовят пищу у костра. Одежда — из шкур животных и других подручных материалов. Как и оружие. Из арсенала: охотничий лук; тяжелый лук (для стрельбы на дальние расстояния); праща, что стреляет самодельными бомбами; арбалет, который дает возможность устраивать различные ловушки. И палка с заостренным наконечником, для ближнего боя. Однако все не так примитивно в боевой механике. Каждый вид оружия имеет несколько типов боеприпасов и боевых характеристик. Например, легкий охотничий лук может выпускать обычные стрелы. Они наносят физический урон и могут сбивать броню. Он также может выпускать огненные стрелы, которые кроме физического урона, наносят урон огнем. Бомбы могут быть замораживающими или наносящими урон электричеством. И так с каждым из видов оружия. Кроме того, по ходу игры, все это, как броню, так и оружие, можно модифицировать — усилить уже имеющиеся характеристики или добавить новые.

Ничего необычного, скажешь ты. Подобными вещами могут похвастаться многие (если не все) боевики в открытом мире. Да, но есть одно «но». Практически весь этот арсенал доступен с самого начала игры. И тебе придется учиться его использовать. И использовать грамотно. Враги в игре умны, наблюдательны и очень опасны. Не получится выбрать какой-то один вид оружия, один вид боеприпасов и пробежать так всю игру. Часто, даже в рамках одного столкновения, на тебя нападают враги, восприимчивые к разным видам урона. А к каким-то видам – абсолютно равнодушные. Бывало, сидишь ты в густой чаще, впереди лужайка. За ней горный хребет с узеньким проходом, в который тебе ну очень надо по заданию. Вход только через лужайку, на которой пасется целый табун из враждебных существ. Разных характеристик и степени опасности. Смотришь на это на все и задумываешься, глядя в свой инвентарь, хватит ли тебе замораживающих бомб, чтоб остановить хоть на секунду особо резвых, пока ты заряжаешь горящие стрелы? Попадут ли в электрические ловушки, которые, по твоей задумке, должны сработать там, где ты их расставил? Сколько нужно будет пробежать до ближайших руин, чтоб там укрыться в кустах, если все пойдет не по плану? А не по плану все идет очень часто.

Неосторожное движение – тебя услышали или увидели. Выстрелил не тем боеприпасом или не в того врага – тебя и услышали, и увидели. Случайно оказался на маршруте у враждебной машины – ну ты понял. И если тебя раскрыли — варианта два. Либо отважно ринуться в бой на табун обезумевших машин и скорее всего погибнуть. Да, погибать ты будешь часто. Реже, если идеально освоишь боевую систему и твои пальцы способны растягиваться в шпагат, аки Ван Дамм в лучшие годы. Потому что во время открытого боя тебе придется переключаться между всеми видами боеприпасов. А враги нападают отовсюду. Одновременно. А припасы быстро кончаются. Либо тебе придется в панике улепётывать с поля боя, проклиная все на свете и обдумывая новый план, взамен провалившемуся. Кстати, в планировании битв очень помогает некое устройство – визор, который наша героиня однажды нашла в древней пещере. Это такое себе «орлиное зрение», помогающее пометить врагов, найти их слабые места и в целом просканировать интерактивные элементы.

Боеприпасы. Боеприпасы, так же, как и другие вещи, придется добывать — крафтить из собранных ресурсов. Да, тут есть собирательство и охота. Но в отличие от всем известных игр от компании Ubisoft, где эта фича приделана часто по принципу «чтоб было», здесь этим приходится заниматься постоянно, потому что от наличия ресурсов в твоем рюкзаке напрямую зависит исход боя. Крафтить можно прям из меню выбора оружия. Для этого никуда не нужно бежать, ни к какому условному «верстаку». И во время боя нередко «перезаряжаешься» стрелами. Если веточки и металлические осколки в рюкзаке иссякли, будь добр, умри. Не нужно бегать в поисках торгаша, чтоб купить боеприпасы. Все свое носишь с собой, так сказать. Главное — не забывать отдыхать у костров, что расставлены по карте и служат точками сохранения и быстрого перемещения. Правда быстрым перемещением особо не побалуешься, потому что припасы для этой процедуры тоже крафтятся, либо покупаются. И много ты их не унесешь. Бегай ножками! Наслаждайся природой. Для многих это может показаться минусом. В моем же случае это стало плюсом. Так как исследовать этот мир, без шуток, интересно. Идя из точки «А» в точку «Б» по основному заданию, ты выполнишь массу побочных квестов, которые, мало того, что интересны сами по себе, так еще и чрезвычайно полезны.

Так, однажды, встретил по дороге раненого охотника, который рассказал, что потерял дочь. На них напала обезумевшая машина и дочь бросилась за ней вдогонку, так как в машине застряло копье матери. Единственная оставшаяся от нее вещь. С помощью визора сканируем место происшествия и находим следы машины и дочери охотника. Идем по ним, находим дочь, в дополнение убиваем машину и добываем копье. Возвращаемся к довольному раненому охотнику, который в благодарность, с помощью техник, известных только ему, улучшает уже наше копье, меняя его статус. Условно говоря с «редкого» на «легендарное». К чему я это рассказал? К тому, что пройди я на 200 метров в стороне от раненого охотника, я б не узнал, что могу в этом месте что-то выполнить, да еще и получить очень важные плюшки для героини.

И таких моментов в игре масса. Когда ты попадаешь в открытый мир, нет ощущения, что тебе провели сюжетный туториал, показали механику, а потом выставили «за дверь» и развлекай себя сам в песочнице. А как дойдешь до конца, покажем еще один сюжетный ролик. Финальный. Нет. Тут не так. История развивается плавно, без особых рывков и провисаний. Имеет свои твисты и захватывающие моменты. Постепенно узнаешь, что в этом мире существует много группировок, общин. А вместе с ними и много загадок и тайн. Мир совсем не такой, каким кажется. И им давно управляет искусственный интеллект. И не один.

Нора – племя охотников. Племя, в котором наша героиня начинает свой путь. Перед этим вернувшись из изгнания и пройдя инициацию. Во время инициации на участников нападают неизвестные. Много людей погибает. Элой тоже оказывается при смерти. Выживает. Выясняет, что ее когда-то нашли в древних пещерах и ее якобы родила сама Великая Мать (местное божество). Одни соплеменники считали это даром, другие — проклятьем. Именно поэтому Элой с рождения жила в изгнании, а при инициации стала полноценной Нора. Теперь она должна выяснить, как попасть в пещеру Древних и кто она на самом деле.

Плохо

Теперь немного дёгтя в бочку меда. Там, где у игры плюсы, кроются и минусы. В игре столько активностей, что иногда, следуя за сайд-квестами, забываешь основную цель — Зачем ты тут и куда тебе надо. Можешь залипнуть так, что часов через 10 игры обнаруживаешь себя ковыряющимся на маленьком кусочке карты, озабоченным только сбором ресурсов, местными распрями племен и изощренными убийствами роботов. С одной стороны — хорошо, что у игры так много контента, с другой – плохо, что игра превращается в некую «работу», рутину. Иногда ловишь себя на мысли, что было бы не плохо взять лук, один набор стрел, за пару часиков зачистить всю карту, посмотреть все кино и с чувством выполненного долга и позитивными эмоциями, как после фильмов Майкла Бэя, пойти заниматься другими делами. Следующее мое прохождение явно будет на самом легком режиме. А может и на самом трудном. Я еще не решил.

За все свое повествование я ни разу не коснулся графики. Да, разработчики заявляли, что добавили графические настройки, прочие улучшения по сравнению с версией для PS в виде поддержки 60 кадров. Но было бы не плохо, если бы они еще и немного оптимизации добавили. Глобально игра 2017 года. Мой компьютер на данный момент – топ 2017 года. Я понимаю, особенности портирования с PlayStation на ПК, другие технические особенности… Но мне немного грустно, что как ни крути игра трехлетней давности на моей машине стабильно работает только при средних настройках. При настройках на максимум же картинка не особо меняется в лучшую сторону, зато просадки и «фризы» заставляют глаз нервно дергаться. И даже режим сглаживания «камера» не особо выручает. Есть надежда, что все это поправят в ближайших патчах. Но на данный момент эффекта «вау» от графики я не испытал. И это при том, что моя машинка не без усилий, но обеспечивает 60 кадров с пресетом «Эпик» в свежей игре Jedi Fallen Order.

Итог

Если ты не боишься долгих вступлений, где поначалу кажется, что игра делалась на волне успеха «Голодные игры», «Дивергент» и прочих подростковых «о боже, она же не такая, как все» фильмов, и готов дать игре шанс, она тебя несомненно удивит. Потом. Если тебя не пугает корявенькая анимация во время диалогов и по ощущениям слегка «не настоящий» первобытный сеттинг – эта игра для тебя. Да, придется потратить немного времени, чтоб научиться управляться со всем функционалом, доступным в игре. Да, придется адаптироваться к роботам, которые не будут спешить разваливаться от пары тычек, а разбойники не будут умирать от прямого попадания стрелы в голову. Условности игры, так сказать. Если ты примешь все это и научишься ловко с этим управляться, несомненно получишь удовольствие от игры! Механика отличная. Ощущение стрельбы и попадания по цели – отличные. Ощущение открытого мира и «свежего воздуха» — мое почтение. Добавь к этому динамическую погоду и смену времени суток. Плюс – возможность подчинять машины и использовать их как средство передвижения. Интересные сайд-квесты и локальные истории. Что еще нужно для отличного времяпровождения в таком богатом открытом мире? На этом у меня все. Увидимся в

Horizon

Zero

Dawn.

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Фото: PlayStation

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