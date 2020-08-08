Из Минска депортировали журналистов «Настоящего времени»

7 августа в Минске были задержаны украинские журналисты «Настоящего времени» Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк (работают в Прага) и российский корреспондент Юрий Баранюк (Санкт-Петербург). Журналистов обвинили в том, что они работали в Минске без аккредитации. Редакция «Настоящего времени» сообщает, что они запрашивали аккредитацию, но им ее не предоставили.

«Настоящее время» сообщает, что несколько недель освещает выборы в Беларуси и накануне провело четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской.

8 августа Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на Посольство Украины в Беларуси сообщило, что двоих задержанных в Минске журналистов-граждан Украины депортировали: «В 23:40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Оодесса».

Утром 8 августа Иван Гребенюк сообщил, что он с коллегами уже в Украине. Журналистам запретили въезд в Беларусь сроком на 10 лет.

Фото: Facebook-страинца Ивана Гребенюка

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