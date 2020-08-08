НовостиСМИ

Из Минска депортировали журналистов «Настоящего времени»

от Telekritika
От Telekritika 351
Главная Новости Из Минска депортировали журналистов «Настоящего времени»

… и запретили въезд в Беларусь на 10 лет.

7 августа в Минске были задержаны украинские журналисты «Настоящего времени» Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк (работают в Прага) и российский корреспондент Юрий Баранюк (Санкт-Петербург). Журналистов обвинили в том, что они работали в Минске без аккредитации. Редакция «Настоящего времени» сообщает, что они запрашивали аккредитацию, но им ее не предоставили.

«Настоящее время» сообщает, что несколько недель освещает выборы в Беларуси и накануне провело четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской.

8 августа Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на Посольство Украины в Беларуси сообщило, что двоих задержанных в Минске журналистов-граждан Украины депортировали: «В 23:40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Оодесса».

Утром 8 августа Иван Гребенюк сообщил, что он с коллегами уже в Украине. Журналистам запретили въезд в Беларусь сроком на 10 лет.

Фото: Facebook-страинца Ивана Гребенюка

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Канал «Украина» снимет мелодраму «Не говори мне о...

24.07.2020

«Медиа Группа Украина»: Активы УМХ нужно передавать в...

24.07.2020

Каналы KVARTAL TV и Paramount Comedy появятся на...

31.07.2020

В Польше намерены ограничить деятельность иностранных медиа

20.07.2020

Samsung презентовал 5 новых smart-устройств

05.08.2020

На «Интере» будет выходить проект «Другая жизнь» с...

05.08.2020

Новый канал запускает реалити под названием «У кого...

29.07.2020

Программа «Украина с Тиграном Мартиросяном» обновила формат

17.07.2020

The New York Times купил аудиокомпанию Serial Productions

23.07.2020

«1+1» начал работу над седьмым сезоном «Одруження наосліп»

21.07.2020
Avatar