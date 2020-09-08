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На улицах Киева появилась Дракоша из шоу «Маскарад»

от Telekritika
От Telekritika 131
Главная МедиатусовкаLight news На улицах Киева появилась Дракоша из шоу «Маскарад»

Узнать, где будут прогуливаться участники шоу, можно с помощью онлайн-игры.

В эти выходные на улицах Киева была замечена фантастическая Дракоша – герой шоу «Маскарад» на канале «1+1». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Накануне на официальных страницах шоу «Маскарад» в социальных сетях пользователям снова предложили поиграть в детективную онлайн-игру: отгадать, где же искать нового удивительного героя, и поймать его на камеру телефона. Оказалось, что розовая Дракоша любит детские развлечения. Она прогулялась по пешеходно-велосипедному мосту с конфетой в руке, охотно фотографируясь с киевлянами. Затем купила сладкую вату и пошла в очередь на карусель.

Прохожие выкладывали свои фото и видео под хэштегом #маскараднавколо и #маскарад1плюс1. Попали герои и в объективы звезд. На своей странице в Instagram видео с прогулки изложил ведущий «Сніданку з 1+1» Егор Гордеев.

На официальной странице шоу «Маскарад» в Instagram пользователи гадали, кто же из известных звезд шоу-бизнеса скрывается под образом. Были сделаны предположения, что образ Дракоши воплощает Оля Полякова.

Онлайн-игра по поиску загадочных участников «Маскарада» в знаковых локациях столицы продолжится. Узнать, какой следующий фантастический герой появится в шоу «Маскарад», и где именно его можно будет поймать в Киеве, можно, следя за новостями на официальной странице шоу @maskarad_1plus1.

Напомним, уже известен полный состав звездных команд проекта. В команду ПТП вошли: Наталья Могилевская и Юрий Ткач, а в команде Monatik за победу будут соревноваться Влад Яма и Maruv.

Шоу «Маскарад» является адаптацией румынского формата Mysteries in the spotlight, который был презентован в 2012 году и успешно реализован во многих европейских странах. Телеканал «1+1» приобрел формат у владельца, компании Antena TV Group. Над адаптацией шоу работает команда Big Entertainment Shows под руководством Владимира Завадюка. Режиссеры-постановщики шоу – Мария Григоращенко, Наталья Лысенкова и Наталья Ровенская, которые работали над диджитал-финалом «Голосу країни-10».

Новое развлекательное шоу зрители телеканала «1+1» смогут увидеть уже этой осенью. «Маскарад» будет выходить по субботам в 20:20.

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Фото: пресс-служба «1+1»

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