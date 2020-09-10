Film.Ua Group и канал «Украина» снимут новый фильм «Любовь матери»

Film.Ua Group и канал «Украина» приступили к съемкам четырехсерийной мелодрамы «Любовь матери», передает пресс-служба.

В центре сюжета – конфликт между свекровью и невесткой. Властная и влиятельная Маргарита делает все возможное, чтобы расстроить свадьбу единственного сына. Она уверена, что избранница не подходит ее сыну. С этого начинается вражда между двумя женщинами. Чем закончится их война? И есть ли у героинь шанс примириться?

Первые кадры картины были отсняты в частном доме на окраине Киева. По сюжету, именно здесь влюбленные Сергей и Маша проводят свои счастливые дни. Уютный дом с фонтаном и садом, кресло-качалка на террасе, картины и красивые вещицы – все это добавило красок эстетике фильма.

Режиссер: Ирина Громозда.

Главные роли исполняют: Дарья Плахтий, Тарас Цымбалюк, Петр Рыков, Анастасия Бунина, Дарья Егоркина, Елизавета Зайцева и др.

Оператор-постановщик: Сергей Граблев. Продюсеры: Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Екатерина Швец.

Напомним: ранее стало известно, что канал «Украина» снимает детектив «Мертвые лилии».

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Фото: канал «Украина»

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