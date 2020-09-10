Film.Ua Group и канал «Украина» снимут новый фильм «Любовь матери»

Film.Ua Group и канал «Украина» приступили к съемкам четырехсерийной мелодрамы «Любовь матери», передает пресс-служба.
В центре сюжета – конфликт между свекровью и невесткой. Властная и влиятельная Маргарита делает все возможное, чтобы расстроить свадьбу единственного сына. Она уверена, что избранница не подходит ее сыну. С этого начинается вражда между двумя женщинами. Чем закончится их война? И есть ли у героинь шанс примириться?
Первые кадры картины были отсняты в частном доме на окраине Киева. По сюжету, именно здесь влюбленные Сергей и Маша проводят свои счастливые дни. Уютный дом с фонтаном и садом, кресло-качалка на террасе, картины и красивые вещицы – все это добавило красок эстетике фильма.
Режиссер: Ирина Громозда.
Главные роли исполняют: Дарья Плахтий, Тарас Цымбалюк, Петр Рыков, Анастасия Бунина, Дарья Егоркина, Елизавета Зайцева и др.
Оператор-постановщик: Сергей Граблев. Продюсеры: Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Екатерина Швец.
Напомним: ранее стало известно, что канал «Украина» снимает детектив «Мертвые лилии».
Читайте также:
Канал «Украина» готовит концерт ко Дню Независимости
Канал «Украина» начал съемки мелодрамы «Разве можно мечтать о большем»
Канал «Украина» приступил к съемкам фильма «Тінь минулого»
Фото: канал «Украина»
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!