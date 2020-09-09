Канал «2+2» покажет матч «Динамо» — «АЗ Алкмаар»

Во вторник, 15 сентября, киевское «Динамо» стартует в новом розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2020/21. Соперником вице-чемпиона Украины стал нидерландский «АЗ Алкмаар». Об этом сообщает ТСН.

Согласно жеребьевке, поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» без зрителей. Начало игры – 20:00 по киевскому времени.

По телевидению матч покажет канал «2+2», онлайн-трансляция состоится на «ТСН Проспорт».

Победитель этой игры встретится с победителем пары «Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия).

Напомним, программа «ПроФутбол» закрылась, последний эфир состоялся 16 августа.

Читайте также:

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!