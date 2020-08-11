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В программе «ПроФутбол» на канале УНИАН покажут матч «Рух» — «Авангард»

от Telekritika
От Telekritika 600
Главная Новости В программе «ПроФутбол» на канале УНИАН покажут матч «Рух» — «Авангард»

Матч «Рух» – «Металлург» отменился.

Игра «Рух» — «Металлург» должна была открыть 30 тур Первой лиги Украины в рамках Чемпионата Украины по футболу. Однако, матч, который стоял в 22 туре, был отменен. Об этом пишет пресс-служба канала «УНИАН«.

Команда «Металлург» сыграла календарный матч в Николаеве 7 августа. Причины определения новой даты противостояния команд – длительная дорога во Львов и нехватка времени для физического восстановления команды «Металлург» перед игрой.

Прямая трансляция матча «Рух» — «Авангард» состоится по плану и будет показана на телеканале «УНИАН» в четверг, 13 августа, в 17:30. Полноценный обзор и актуальная аналитика матчей – в программе «ПроФутбол» на телеканале «УНИАН» каждое воскресенье в 21:20.

С июня 2020 года информационно-аналитическая программа «ПроФутбол» с Игорем Цыганыком и Александрой Лободой выходит на телеканале «УНИАН». Ранее программа транслировалась на телеканале «2+2», который также входит в состав группы 1+1 media.

Напомним, 4 июля  на YouTube-канале футбольного ресурса FootballHub, входящего в состав «1+1 Digital и Инновации» транслировали матч команд «Динамо» — «Шахтер». 

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Фото: unsplash

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