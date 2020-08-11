Телерейтинги: «Украина» обходит ICTV, повторы, кино и ожидание осени

До нового телевизионного сезона остаются считанные недели, так что пока все ограничивается повторами и легкой перестановкой в общем топе. Королем повторов остается ICTV со своим «Дизель шоу», но «Украина» побеждает в общем зачете.

Общий топ

«Новый» откатывается с третьего на четвертое место, а на первое, отодвигая ICTV, выходит «Украина». «Плюсы» на третьем. Хорошо набирают «Мега» и НТН. М1 выбывает из топ-15, зато туда на предпоследнее место приземляется Enter Film.

В прайме ситуация другая. ICTV остается на первом месте, на втором — «Плюсы». Интер возвращается на шестое место, подвинув «2+2».

Понедельник, четверг и выходные за «Украиной». Вторник, среду и пятницу вырывает ICTV.

В топе программ на этот раз четыре канала. ICTV с самыми разными программами, «Украина» с мелодрамами, «1+1» с «Папиком» и кино на «Новом».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

«Украина»

По будням в пределах 7,7-16,2% (5,6-16,4%, аудитории 18-54 (50+) и 18-54) повторяются «Реальная мистика» (10:30) и «Выходите без звонка» (12:30); повтор «Женского доктора» (16:00-19:00, по 3 серии) берет 7,4-12,9% (было 7,3-11,2%). В пятницу прошла четырехсерийка 2019 года «Мираж» (10:30-14:30) – начала с 9,6% по обеим аудиториям, закончила с 17,7%/12,9%. «Звездный путь» (будни, 09:30) – в пределах 6,6-12,1%.

Вечерняя линейка ток-шоу «Говорить Украина» (20:10, понедельник-пятница) собирала в пределах 8,9-12,3% (было 7,3-12,6%). После нее повторяли сериал «Черная кровь» (21:10, понедельник-четверг) – 6,8-11,6%. Ночные повторы телефильмов (понедельник-пятница, 23:20) – «Сильная женщина», «Наступит рассвет», «Я заплачу завтра», «Помощница», «Замок на песке» – в пределах 3,3-11,2%.

В субботу прошел повтор сериала «Маркус» (09:00-17:00) – 8,1-15,4%; четырехсерийка «Не смей мне говорить: «Прощай!»» (17:00-23:10) – 9,4-16,4%; четырехсерийка «Беги, не оглядываясь» (23:10-03:10) – 7,8-17,3%. Программа «Главная тема» (суббота, 20:00) – 8,2% по обеим (было 7,5%/7,7%).

В воскресенье днем успешно повторялись четырехсерийки: «Одна на двоих» (09:00) – 11-15,8%, снова «Замок на песке» (13:10) – 13,3-15,5%, «Коснувшись сердца» (17:10) – 7,7-14,9%; фильм «Ее сердце» (22:00) – 9,3%/9,2%. «Шоу братьев Шумахеров» (23:50) – 8,5%/10,4%.

ICTV

В прайме понедельника прошел фильм «Столкновение с бездной» (20:10) – начал с 12,9%/9,9% по 18-54 (50+)/18-54, закончил с 9,5%/7,2%; а потом «Инкассатор» (23:00) – только 7,9%/6,7%.

Во вторник-четверг вечерние программы: «Гражданская оборона» чуть теряет – 11,2%/9,2% (было 12,3%/10,2%); «Секретный фронт» набирает – 9%/8,9% (было 7,1%/5,2%); «Антизомби» теряет – 9,2%/5,8% (было 9,7%/7%). Повтор сериала «Пес» (вторник-четверг, 21:30) – 8,6-12,2%; после него повтор сериалов «Тайные двери» (22:40) и «Истребители. Последний бой» (23:40) – 5,5-13,6%. В ночном кинопоказе прошли фильмы «Безграничный горизонт», «Звездный десант: предатель Марса», «Соучастник», «Два дня в долине», «Три амигос» – 3,4-14,5%.

В прайме пятницы дайджест «Дизель шоу» (20:10) взял 15,6%/10,4% и 16,7%/11% (было 14,1%/10,4% и 18,2%/13,2%); повтор «На троих» (23:10-01:10) – 8,5-14,5%.

В субботу утром тоже повторяли «Вскрытие покажет» (08:10-11:50) – 6,1-14,3%. Дальше прошли фильмы «Идентификация Борна» (11:50) – начал 8,3%/7,6%, после перерыва на новости закончил с 19,2%/7,7%; «Превосходство Борна» (14:20) – 8,1%/6,5%; «Ультиматум Борна» (16:40) – 8,4%/6,8%, «Наследство Борна» (19:10) – 9%/7,5%; «Джейсон Борн» (21:50) – 8,5%/6,8%; «Хранители» 2009 года (00:00) – 9,1%/6,1%.

В воскресенье утром сериал «Отдел 44» (08:30-11:20) собрал 6,3-12,6%; дальше – кинопоказ, в вечерней части которого прошли: «Отель Мумбаи: Противостояние» (19:10) – 8%/6,1%; «Охота на воров» (21:40) – 9,8%/7,1%, «Подрывники» (00:30) – 17,4%/8,9%.

«1+1»

Дневная сетка будней («ЖВЛ», «Свадьба вслепую», «Рассмеши комика» и «Міняю жінку») собирала 3,8-11,4%.

В предпрайме показатели турецкой драмы «Женщина» (17:10) – в пределах 4-7,3%; повтор сериала «Папик» (20:40, понедельник-четверг, по 2 серии) – 7-10,9%.

Вечером в понедельник программа «Гроші» (20:20) – 7,3%/8,1% (было 8,9%/8,5%). Сериал «Папа Дэн» на второй неделе показа (21:50, понедельник-четверг) на том же уровне – 8,8%/6,3% в понедельник, к четвергу подрос до 9,1%/6,1% (7,2%/5,6% и 9,8%/5,8% соответственно). После него шел сериал «Шерлок» (22:50) – в пределах 5,2-9,3%.

В прайме пятницы на том же уровне дайджест «Лиги смеха» (20:30) – 9,7%/6,4% (было 7,4%/6%); повтор «Вечернего квартала» (22:40) прошел успешнее, чем раньше – начал с 10,3%/7,2%, закончил с 10,8%/8,4% (было 7,9%/5,1% и 8,3%/5,5%).

Утром в субботу дайджесты «Мира наизнанку» и «Дорогой, мы переезжаем» (10:00-17:20) собрали в пределах 3-7,8%; фильм «Полтора шпиона» (17:20) – 7,4%/7,1%; повтор «Вечернего квартала» (20:10) – 11,6%/8,3% (было 10,9%/8,7%); «Украинские сенсации» (22:30) – 9,2%/6,9% (было 6,6%/5,7%); «Светская жизнь» (23:10, новый выпуск + повтор) подросла – 6,2%/6,6% и 5,6%/6% (было 8,8%/6,2% и 8,9%/5,9%).

Воскресный «Мир наизнанку» (09:30-12:20) – в пределах 4,6-10,6%; после чего повторяли «Папика» (12:20-17:30) – 5,6-10,9%; потом начался кинопоказ: «Человек тьмы» (17:30) – 5,4%/5,8%; «Невероятный Халк» (20:20) – 8,3%/6,6%; «Хранитель времени» (22:30) – 5,4%/5%, «Спайдервик: Хроники» (00:50) – 3,7%/6,1%.

Новый канал

В пределах 4,4-8,8% повторяются воскресные фильмы в понедельник; в остальные дни идут «Варьяты» (07:20), сериал «Гримм» (09:20), кинопоказ (11:00) и архивные программы («Аферисты в сетях», «Любовь на выживание», «Заробітчани» и «Від пацанки до панянки») – в пределах 3,1-11,2%

В понедельник в 17:00 двойной показ «Аферистов в сетях-5» – 7,1%/5,2% и 6,6%/5,2%; во вторник повторы «Аферистов в сетях» (13:50-21:10) – 4,3-9,8%; дайджесты «Хто зверху?» в среду-четверг (17:00) – 4,1-11,4%, премьера нового сезона назначена на 27 августа. Новый сезон «Ревизора» (понедельник, 19:00) на третьем выпуске опять сдает – 6,6%/3,9% (было 8,2%/6,1%).

Двойной кинопоказ в 20:50-21:10 будней шел с переменным успехом от 4,6% до 11,4%. Субботнее кино было таким: «Автомонстры» (18:50) – 8,1%/8,2%; «Бегущий в лабиринте» (21:00) – 6,4%/5,8%; «Лихорадка» (23:30) – 7,3%/6,7%. Вечером в воскресенье прошли такие фильмы: «Бегущий в лабиринте: испытание огнем» (18:30) – 8,8%/7,5%; «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» (21:00) – 8,9%/6,8%; «Хижина в лесу» (00:00) – 4,5%/5,4%.

СТБ

В понедельник-четверг утром в пределах 1-11,5% собирали повторы: сериалы «Комиссар Рэкс» «Крепостная», «Когда мы дома. Новая история», передачи «Взвешенные и счастливые-9» и «В этот момент год спустя» и «Тайны ДНК». В пятницу марафоном шла «Слепая» (11:00-19:00) – в пределах 4,8-11,2%.

В предпрайме понедельника-четверга дайджест ток-шоу «Один за всех» двойным слотом (18:20-20:20) собирает в пределах 4,4-8%; повтор сериала «Выбор матери» (20:20, понедельник-вторник) – 2,8-6,3%; повтор сериала «Доктор Хаус» (23:00) – 2,7-5,7%. В прайме пятницы реалити «Наречена для тата-3» (19:00-21:00) – 5,4%/4,2% (было 8,9%/6,6%).

В субботу повтор тележурнала «Невероятная правда о звездах» (09:30) значительно теряет – 4,2%/2,6% (было 9%/6,4%); повтор сериала «Выбор матери» (до 17:00) – в переделах 1,9-6,2%. Потом повтор «Хати на тата» – 6,3%/4,9% (было 8,8/7,4%). Вечером выпуск нового шоу «Званый ужин» (19:00) на том же уровне – 8,7%/6,9% (было 8,2%/7,1%); фильмы: «Джентльмены удачи» (21:20) – 7,2%/5,2% и «Девчата» (23:10) – 8,4%/6,1%.

Утром в воскресенье повторы «Хати на тата» (09:50-19:00) – 4,2-8,2%. Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) – 7,4%/7,9% (было 9,1%/9,8%); дайджест двух выпусков ток-шоу «Один за всіх» (20:00) – 8,1%/9,6% и 7,5%/9,3% (было 8,4%/10,6% и 6,2%/8,8%); дайджест «Я стесняюсь своего тела-6» (22:40) – 5,9%/6,3% (было 5,4%/5,3%).

«Интер»

Днем в понедельник в пределах 1,2-3,7% прошел кинопоказ; программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) взяла 2,1%/2,3% (было 3,5%/3,7%). Дневная сетка вторника-пятницы: «Полезная программа» (10:00), сериалы «Госпожа Фазилет и ее дочери» (11:10) и докудрама «Вещдок» (14:00-18:10) – в пределах 2,1-7,9%.

Будничным вечером ток-шоу «Касается каждого» (18:10) прошло в пределах 3,2-9,2%; «Вещдок. Особый случай» (21:00) – 3,3-5,6%; «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10) – 4,9-7,9%. В субботу в 22:30 концерт «Время любить. София Ротару» – 5,7%/5,5%. Вечером пятницы в 21:00 фильм «Жертвуя пешкой» – 3%/2,4%.

Утром в выходные: «6 соток» (08:00, суббота) опять сдает – 3,2/2,6% (было 4,6/4,3%); «Удачный проект» (08:00, воскресенье) – 4,9%/2,1% (было 6,7%/3,1%); кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) – 5,6%/3,7% и 8,9%/4,6% (было 5,2%/3,9% и 5,4%/2,7% соответственно). В субботу днем традиционный киномарафон: «Позови меня в даль светлую» (11:10) – 4,6%/2,7%; «Печки-лавочки» (13:00) – 4,5%/2,3%; «Калина красная» (15:10) – 4,9%/3,5%; сериал «Я подарю тебе рассвет» (17:10) – в пределах 2,9-7,5%.

Утром в воскресенье два выпуска тревел-шоу «Орел и решка» (10:00) – 4,2%/2,6% и 3,4%/1,9% (было 2,6%/2% и 2,4%/1,9%); фильмы «Мой парень – псих» (20:30) – 2,9%/2,1%; снова «Рыжий пес» (23:00) – 1,4% по обеим аудиториям.

Второй эшелон

«2+2»

Вечерняя сетка понедельника-четверга – с большим разлетом 2,1-7,8% собирает тот же набор программ: «Затерянный мир» (17:20, вторник-пятница), новости «Спецкор» (18:10, понедельник-пятница) и «ДжеДАИ» (18:50); а также сериалы «Опер по вызову» (19:20), «Ментовские войны. Харьков» (20:20) и «CSI. Место преступления» (22:10-01:40). Кинопоказ в прайме пятницы-воскресенья: в пятницу фильмы «Полет Феникса» (19:20) и «На грани» (21:30) собрали в пределах 3,3-4%, в субботу «Средь бела дня» (19:00) и «Секьюрити» (20:40) дошли до 6,2%, а в воскресенье «Миф» 2005 года (19:00) и «Шанхайский полдень» (21:10) – только до 3,7%.

ТЕТ

В будни скетчкомы с 18:20 «Однажды под Полтавой» и «Танька и Володька» собрали в пределах 2,2-6,1%; в 21:00 повторяли комедийный сериал «Последний москаль» – 2,2-4,5%; «Страна У» (23:00) – 1,9-3%. Передача «Лавлавcar» (00:00, понедельник-пятница) – 1,8-5,1%. В прайме пятницы прошли такие фильмы: «DZIDZIO. Первый раз» (21:00) – 4%/3,7%; «Отель «Гранд Будапешт»» (23:00) – 1,8%/2,1%.

Общий итог недели

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Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, unsplash

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