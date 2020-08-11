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Jerry Heil и Анна Тринчер примут участие в шоу «Богиня шопинга. Экстремальный сезон»

от Telekritika
От Telekritika 242
Главная МедиатусовкаLight news Jerry Heil и Анна Тринчер примут участие в шоу «Богиня шопинга. Экстремальный сезон»

На телеканале ТЕТ.

Уже 17 августа в 17:15 на телеканале ТЕТ состоится премьера реалити «Богиня шопинга. Экстремальный сезон». Кроме актрисы Ирины Сопонару в шоу будут участвовать певица Jerry Heil, певица и блогер Анна Тринчер, а также вайнер Алевтина, передает пресс-служба.

В новом сезоне телезрители увидят не только певиц и актрис, но еще и битву представителей нового поколения — блогеров. Девушки встретятся не в сторис и не в чате, а тет-а-тет, чтобы выяснить кто из них настоящая «богиня шопинга».

Главный эксперт шоу Леонид Мартынчик очень серьезно относится к деятельности участниц: «Блогер – это не просто трендово, но и ответственно. Мне очень интересно какой стиль блогеры несут в массы», — прокомментировал эксперт.

Шоу стартует 17 августа в 17:15 на телеканале ТЕТ. Напомним: ранее стало известно, что Ирина Сопонару примет участие в реалити «Богиня шопинга. Экстремальный сезон».

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Фото: ТЕТ

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