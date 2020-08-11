Наталья Могилевская и Влад Яма станут участниками шоу «Маскарад» на «1+1»

Подробности шоу «Маскарад», над которым сейчас работает телеканал «1+1», держатся в строгой тайне. Но сегодня создатели проекта открыли имена первых двух участников команд — это Наталья Могилевская и Влад Яма, передает пресс-служба.

В новом шоу «Маскарад» Наталья Могилевская и Влад Яма встретятся как конкуренты, войдя в состав различных звездных команд. Ранее эта пара принимала участие в «Танцях з зірками» на телеканале «1+1».

Напомним: в шоу примут участие две команды, которые будут соревноваться друг с другом, чтобы угадать, кто из известных личностей скрывается под маскарадными костюмами. Шоу «Маскарад» является адаптацией румынского формата Mysteries in the spotlight, который был презентован в 2012 году и успешно реализован во многих европейских странах. Телеканал «1+1» приобрел формат у владельца, компании Antena TV Group. Над адаптацией шоу работает команда Big Entertainment Shows «1+1 Продакшн» под руководством Владимира Завадюка.

Новое развлекательное шоу зрители «1+1» смогут увидеть уже этой осенью.

Ранее были продемонстрированы первые кадры костюмов из шоу «Маскарад» на «1+1».

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Фото: пресс-служба «1+1»

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