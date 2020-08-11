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Film.UA завершил съемки сериала «Много ненастных дней»

от Telekritika
От Telekritika 298
Главная Новости Film.UA завершил съемки сериала «Много ненастных дней»

… по заказу канала «Украина».

Film.UA закончил работу над сериалом «Много ненастных дней» по заказу канала «Украина», передает пресс-служба.

«Много ненастных дней» – это мелодрама, повествующая о непростой истории любви, дружбы, взаимопомощи и милосердия. Сюжет: в жизни главной героини Кати Смолиной случается непоправимое: в автомобильной аварии погибает ее муж Андрей, а лучшая подруга Инна, находившаяся с ним в одной машине, попадает в реанимацию. Катя забирает дочку Инны к себе в дом. А вскоре узнает, что муж и лучшая подруга были любовниками…

Главную героиню, учительницу музыки Катю Смолину, сыграла актриса Елена Борозенец. Роль лучшей подруги главной героини, Инны, исполнила Катерина Тышкевич. Также в ролях: Петр Рыков, Григорий Бакланов, Галина Кобзарь-Слободюк, Диана Дикая, Виталий Кудрявцев, Алексей Нагрудный и др.

Режиссер-постановщик: Ирина Громозда. Оператор-постановщик: Дмитрий Киптилый. Автор сценария: Марьяна Бек. Продюсеры: Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Екатерина Швец.

Ранее стало известно, что на канале «Украина» начался кастинг участников шоу «Маска».

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Фото: Film.UA

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