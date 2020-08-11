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За июль в Украине обнаружено 18 потенциальных нарушений цифровых прав

от Telekritika
От Telekritika 273
Главная Диджитал За июль в Украине обнаружено 18 потенциальных нарушений цифровых прав

Согласно мониторингу «Платформи прав людини».

Общественная организация «Платформа прав людини» представила результаты мониторинга цифровых прав за июль 2020 года.

Всего в результате мониторинга в июле 2020 зафиксированы такие нарушения цифровых прав:

  • 1 факт нарушения цифровых прав общего характера — ограничение доступа к интернету, которое касается 240 веб-ресурсов;
  • 14 фактов нарушения цифровых прав индивидуального характера, касающиеся нарушения права на свободу выражения мнений в цифровой среде;
  • Выявлено также 8 потенциальных угроз для свободы слова и права на приватность в интернете в Украине, о которых свидетельствуют 18 фактов потенциальных нарушений авторских прав, обнаруженных во время мониторинга.

С полным списком нарушений можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в июле эксперты ИМИ зафиксировали в Украине 13 случаев нарушений свободы слова. 12 из них касались физической агрессии против журналистов.

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Фото: unsplash

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