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Задержанных в Минске журналистов могут осудить

от Telekritika
От Telekritika 242
Главная Новости Задержанных в Минске журналистов могут осудить

Данные Белорусской ассоциации журналистов.

Белорусская ассоциация журналистов сообщает в своем официальном Telegram-канале о том, что журналистов, задержанных в Минске и не выпущенных сегодня утром, могут судить.

«Информация по задержанным в Минске журналистам, которых не освободили на 9:30 утра: вероятно, сегодня над ними пройдут суды», — говорится в сообщении.

Речь идет о задержанных в понедельник, 10 августа 2020 года, Ягоре Мартиновиче, Татьяне Белашовой, Виталии Дубике, Елене Щербинской, Илье Питалеве. А также о задержанных в воскресенье, 9 августа 2020года, Станиславе Ивашкевиче, Алексее Худанове, Максиме Солопове, переводчице Анне Шамко.

Что касается регионов, то информация касательно обстановки там уточняется. По состоянию на вечер 10 августа в разных городах было в общем задержано 7 журналистов.

Напомним, что в Гродно в понедельник вечером, 10 августа, освободили задержанных в воскресенье журналистов Александра Саенко, Сергея Людкевича и Алексея Кайриса. Как выяснилось, над ними в понедельник прошли суды. Людкевича оштрафовали на 20 базовых величин, Саенко и Кайрис получили предупреждение. На данный момент в Гродно остается один задержанный журналист — Ян Роман.

Ранее стало известно о том, что в Беларуси массово задерживают журналистов.

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Фото: unsplash

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