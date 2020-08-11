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«1+1» покажет телепремьеру фильма «Віддана»

от Telekritika
От Telekritika 184
Главная Кино «1+1» покажет телепремьеру фильма «Віддана»

Премьера состоится в День Независимости.

В День Независимости Украины на телеканале «1+1» состоится телепремьера художественного фильма «Віддана», созданного по роману «Феликс Австрия» Софии Андрухович, передает пресс-служба.

Сюжет ленты разворачивается во второй половине XIX века в Станиславове (ныне Ивано-Франковск). Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но ему удается спасти двух девочек — родную дочь Адель и дочь домработников Стефанию. Мужчина воспитывает девочек вместе, и они становятся неразлучными. Как сложатся их отношения через 25 лет, зрители «1+1» увидят 24 августа. Главным саундтреком ленты стала дуэтная песня «Вільна» в исполнении Тины Кароль и солистки группы The Hardkiss Юлии Саниной.

Главные роли в фильме исполняют Марианна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцкий, Александр Кобзарь, Сергей Волосовец, Ада Роговцева, Екатерина Кухар, Евгений Янович, Наталья Васько, Ирма Витовская и другие.

Также 24 августа на «1+1» выйдет праздничный выпуск «Светской жизни» с Екатериной Осадчей, посвященный 15-летию программы. Зрителей ждут новые и уже знакомые песни артистов, которые будут выступать на сцене под открытым небом.

Ранее стало известно, что «1+1» поделился итогами благотворительного марафона «Ти не один».

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Фото: кадр из фильма «Віддана»

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