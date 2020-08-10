«1+1» поделился итогами благотворительного марафона «Ти не один»

В мае на телеканале «1+1» начался благотворительный марафон «Ти не один», который стартовал с онлайн-концерта с участием звезд украинского шоу-бизнеса. По результатам марафона организаторам удалось собрать более 2,5 миллионов гривен. На собранные средства приобрели средства индивидуальной защиты для врачей, которые ежедневно спасают жизнь больным COVID-19. Об этом пишет пресс-служба канала.

К участию в марафоне присоединились украинские звезды, которые пели из своих домов для зрителей. А ведущими благотворительного музыкального шоу стали: Лидия Таран, Маричка Падалко, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, Дмитрий Комаров и ведущие «Сніданку з 1+1» Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс.

Организаторы ставили цель собрать 2 миллиона гривен. Поддержать врачей могли все желающие, отправив смс-сообщение или сделав благотворительный взнос на любую сумму онлайн 24/7 на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

Финальная сумма собранных средств на сегодня составляет 2 561 950, 36 гривен. За вырученные средства Украинская Биржа Благотворительности совместно с общественной платформой РазомUA, БУ Международным фондом социальной справедливости по рекомендациям МОЗ организовали приобретение спецодежды, оборудования и средств защиты для врачей.

К участию в благотворительности были привлечены более 600 волонтеров по всей стране. Ведущий утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Руслан Сеничкин тоже присоединился к инициативе. Он вместе с волонтерами помог загрузить и передать первую партию защитных костюмов в Киевскую клиническую больницу №4, которая принимает наибольшее колічество пациентов с диагнозом CОVID-19 в столице.

Поддержал врачей и телеведущий Юрий Горбунов. В команде с руководителем общественной платформы РазомUA Аней Гвоздяр и волонтерами на складе он рассортировал вторую и финальную партию респираторов для медиков, которую приобрели на вырученные средства.

В целом по результатам марафона на привлеченные средства было закуплено 3 400 одноразовых и 450 многоразовых защитных костюмов, 16 000 пар защитных перчаток, 36490 респираторов FFP2. Этот благотворительный груз получили 36 медицинских учреждений из 25 городов Украины.

Напомним, на днях Новый канал начал съемки суперсезона «Топ-модели по-украински».

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Фото: «1+1»

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