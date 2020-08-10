«Лига смеха» обновляет формат

В Киеве прошли съемки новых выпусков проекта «Лига смеха», сообщает пресс-служба «Квартала 95».

Спустя пять месяцев перерыва в Киеве состоялись съемки второго этапа «Лиги Смеха». Изначально записи новых выпусков программы должны были пройти в марте, но из-за карантина их неоднократно переносили.

«Для нас главное препятствие для съемок заключалось в отсутствии в зале зрителей, ведь «Лига смеха» – это все-таки соревнование, а не концерт, — говорит главный редактор и один из продюсеров проекта Андрей Чивурин. – У нас были разные варианты площадок, естественно, с дистанцированной рассадкой зрителей. В итоге впервые за 6-летнюю историю проекта его съемки состоялись на днях на столичном Певческом поле под открытым небом».

В этом сезоне белорусскую команду «Короли Турбаз» заменила вылетевшая ранее «Моя провинция». Теперь у винницкой команды тренером станет Наталья Могилевская.

«Также мы изменили немного правила судейства – на данном этапе выступления команд оценивают только те тренеры, которые не принимают участие в самой игре со своей командой. А еще на этом этапе команды не вылетают, а борются за Тотем, который поможет им не вылететь в следующей игре», – делится Чивурин.

Дата старта проекта — неизвестна.

Напомним, 13 марта на «1+1» состоялась премьера документального фильма «Игры юмора», созданного специально к 5-летию проекта «Лига смеха».

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Фото: «Квартал 95»

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