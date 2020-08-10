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Фильм «О бесконечности» выходит в прокат с 13 августа

от Telekritika
От Telekritika 200
Главная Кино Фильм «О бесконечности» выходит в прокат с 13 августа

Режисер — Рой Андерссон.

13 августа в украинский прокат выходит фильм-обладатель «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля – «О бесконечности» Роя Андерссона. Об этом пишет пресс-служба дистрибьютора

Мировая премьера «О бесконечности» состоялась в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля, где лента была отмечена «Серебряным львом» за лучшую режиссуру. На счету фильма также премии за лучшую режиссуру международного кинофестиваля в Дублине, и за лучшие визуальные эффекты – от Европейской киноакадемии.

Фильм представляет собой сборник киноновелл, объединённый рассказчицей и одним сквозным персонажем — священником.

«О бесконечности» считается своеобразным эпилогом знаменитой трилогии Роя Андерссона о жизни. Предыдущими были ленты «Песни со второго этажа» (Приз жюри на Каннском кинофестивале), «Ты, живущий!» и «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» («Золотой лев» Венецианского кинофестиваля).

В Украине фильм был впервые показан в рамках «Киевской недели критики».

Напомним, историческая драма «Тарас. Повернення» о пребывании Тараса Шевченка в Новопетровской крепости на Каспии выйдет в кинотеатрах 17 сентября 2020-го.

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Фото: кадр из фильма «О бесконечности»

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