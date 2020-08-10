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В Гонконге арестовали медиамагната

от Telekritika
От Telekritika 175
Главная Новости В Гонконге арестовали медиамагната

Поводом стало нарушение нового закона о госбезопасности и обвинение в сговоре с иностранными спецслужбами.

В воскресенье в Гонконге полиция арестовала медиамагната Джимми Лая. Об этом сообщает ВВС. Лая обвинили в сговоре с иностранными спецслужбами и нарушении нового закона о государственной безопасности, который власти Китая приняли 30 июня. Силовики провели обыск в редакции газеты Apple Daily, которая принадлежит Лаю.

Джимми Лай поддерживал протесты, вспыхнувшие в Гонконге в прошлом году. Китайское государственное издание Global Times завило, что публикации его журналистов «разжигали ненависть, распространяли слухи и очерняли власти Гонконга и материковой части Китая в течение многих лет». Кроме того The Global Times сообщила, что арестованы двое сыновей Лая, а также два топ-менеджера его издания Next Digital.

В феврале в отношении 71-летнего медиамагната уже выдвигали обвинения в незаконном массовом собрании, а также запугивании. Позднее его освободили под залог.

Напомним, президент США Дональд Трамп запретил американским фирмам сотрудничать с TikTok и WeChat. Деловые отношения должны прекратиться в течение 45 дней.

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Фото: Unsplash

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