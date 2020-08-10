Гендиректор BBC Тони Холл извинился за «слово на букву N»

Генеральный директор британской общественной телекомпании BBC Тони Холл извинился за использование расового оскорбления в выпуске новостей, случившееся в прошлом месяце. Об этом сообщает Variety.

В репортаже, который транслировался 29 июля в региональной программе Рoints West и на канале BBC News, рассказывалось о том, как в Бристоле автомобиль сбил чернокожего медработника. Утверждалось, что пассажиры автомобиля использовали «слово на букву N», чтобы оскорбить свою жертву. Журналист BBC повторил оскорбления, объясняя, почему полиция сочла преступление «расово отягчающим». После этого редакция получила более 18 тыс. жалоб на использование этого слова.

В электронном письме, направленном в воскресенье сотрудникам BBC, Холл пояснил мотивы журналистов: «Намерение BBC состояло в том, чтобы привлечь внимание к предполагаемому расистскому нападению… Тем не менее, несмотря на эти добрые намерения, я понимаю, что мы в конечном итоге заставили страдать многих людей… BBC признает, что мы должны были использовать другой подход во время трансляции, мы очень сожалеем об этом».

В то же время изначально руководство ВВС заявляло, что пошло на такой шаг, исходя из пожеланий семьи жертвы, которая хотела широкой огласки инцидента: «По этой причине они специально попросили нас показать фотографии травм этого человека, а также решили, что мы должны полностью пересказать расистский язык, на котором якобы говорили пассажиры автомобиля».

Напомним, телеканал Paramount снял с показа сериал «Полицейские» из-за протестов, последовавших после смерти Джорджа Флойда.

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Фото: «Википедия»

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