Лукашенко заявил о том, что не давал распоряжения отключить интернет

Интернет в Беларуси отключают из-за границы, это не инициатива властей, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — рассказал Лукашенко. По его словам, на Беларусь пытаются целенаправленно давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям».

Напомним, после президентских выборов в Беларуси массово задерживают журналистов.

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Фото: Unsplash

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