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Стала известна дата выхода четвертого сезона сериала «Фарго»

от Telekritika
От Telekritika 63
Главная Новости Стала известна дата выхода четвертого сезона сериала «Фарго»

Первую серию зрители увидят в конце сентября.

Компания FX наконец-то определилась с датой премьеры нового сезона «Фарго»: изначально проект должен был дебютировать в апреле, но премьеру пришлось отложить на пять месяцев из-за переноса сроков производства, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом пишет Variety. Премьера сериала состоится в воскресенье, 27 сентября, остальные девять серий будут выходить в эфир еженедельно.

Напомним, 13 августа в украинский прокат выходит фильм-обладатель «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля – «О бесконечности» Роя Андерсона.

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Фото: FX

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