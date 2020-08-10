Twitter рассматривает возможность объединения с TikTok

Компания Twitter провела предварительные переговоры с видеосервисом TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможном объединении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники The Wall Street Journal. По словам собеседников газеты, Twitter заинтересована в американском отделении видеоприложения.

Основным претендентом на приобретение доли в TikTok считается Microsoft, который ведет переговоры с ByteDance. Twitter будет намного сложнее профинансировать сделку, чем ИТ-гиганту. Ее точная стоимость неизвестна, но, по оценке экспертов, она составит десятки миллиардов долларов. При этом рыночная капитализация Twitter близка к $29 млрд, а Microsoft — превышает $1,6 трлн, указывает WSJ. Телеканал CNBC сообщал ранее, что Microsoft готова заплатить за TikTok от $10 млрд до $30 млрд.

Twitter почти наверняка потребуется помощь других инвесторов, если компания решится приобрести долю в TikTok. Кроме того, если компании объединятся, Twitter придется измениться. В социальной сети есть возможность выкладывать видео, но в основном пользователи публикуют там короткие текстовые сообщения и изображения. TikTok же предназначен именно для создания и просмотра коротких видеороликов.

Представитель TikTok заявил, что компания не комментирует «рыночные слухи».

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал распоряжения, в соответствии с которыми американские фирмы должны прекратить деловые отношения с китайскими компаниями TikTok и WeChat в течение 45 дней.

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Фото: Unsplash

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