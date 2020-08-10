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Людмила Панкратова стала исполнительным директором ИРРП

от Telekritika
От Telekritika 621
Главная Новости Людмила Панкратова стала исполнительным директором ИРРП

Предыдущий директор Ольга Труфанова возглавила инновационное направление.

Новым исполнительным директором Института развития региональной прессы стала медиаюрист Людмила Панкратова. Об этом сообщается на странице ИРРП в Facebook. Ольга Труфанова, которая более пяти лет возглавляла ИРРП, стала руководителем инновационного направления, о котором Институт пообещал подробнее рассказать позже.

Напомним, генеральным директором «Kantar Украина» назначена Светлана Винославская, до этого занимавшая пост коммерческого директора компании.

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Фото: Facebook Людмилы Панкратовой

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