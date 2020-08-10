Людмила Панкратова стала исполнительным директором ИРРП

Новым исполнительным директором Института развития региональной прессы стала медиаюрист Людмила Панкратова. Об этом сообщается на странице ИРРП в Facebook. Ольга Труфанова, которая более пяти лет возглавляла ИРРП, стала руководителем инновационного направления, о котором Институт пообещал подробнее рассказать позже.
Напомним, генеральным директором «Kantar Украина» назначена Светлана Винославская, до этого занимавшая пост коммерческого директора компании.
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Фото: Facebook Людмилы Панкратовой
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