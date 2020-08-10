Белорусская ассоциация журналистов призвала медийщиков подумать о своей безопасности

Заместитель главы Белорусской ассоциации журналистов Борис Гарецкий в Facebook призвал коллег подумать о своей безопасности.

«Журналист, защити себя! Коллеги, максимально подумайте о своей безопасности. Даже если вы пишущий журналист. Даже, если собираетесь стоять в сторонке. Гранаты, хоть и шумовые. Пули. Пока они резиновые. Это не шутки! Обозначьте себя: любой жилет, бейдж или любые другие обозначения чтобы отделить себя от толпы. Наденьте шлем и защитные очки. Резиновая пуля легко выбивает глаз. Навсегда. Напишите на шлеме: «Пресса» или PRESS. Никогда не сопротивляйтесь при задержании. Громко говорите, даже кричите, что Вы – журналист. Старайтесь поддерживать хоть какую-то связь с редакцией или коллегами», — написал он.

Также Борис сообщил, что вся актуальная информация для журналистов появляется в Telegram-канале БАЖ и на сайте ассоциации.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. В этот день в Минске произошли протесты и массовые столкновения между населением и правоохранителями. Вскоре начали массово задерживать журналистов.

Кроме того, 7 августа в Минске были задержаны украинские журналисты «Настоящего времени» Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк (работают в Праге) и российский корреспондент Юрий Баранюк (Санкт-Петербург). Их обвинили в том, что они работали в Минске без аккредитации. Редакция «Настоящего времени» сообщает, что они запрашивали аккредитацию, но им ее не предоставили. 8 августа журналистов депортировали и запретили въезд в Беларусь на 10 лет.

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