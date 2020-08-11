Старикам тут не место – рецензия на фильм «Бессмертная гвардия»

Наличие одноименного комикса, вошедшего в основу фильма Джины Принс-Байтвуд, Шарлиз Терон в главной роли и стильные промоматериалы поспособствовали росту зрительского интереса, что стало причиной упомянутого попадания в топ самых просматриваемых проектов Netflix. Однако уже после первых 10-20 минут пришлось неутешительно констатировать, что перед нами – проходное кино, и все появившиеся опасения в дальнейшем подтвердились.

По сюжету группа из четырех бессмертных воинов использует свои способности к регенерации для помощи тем, кто не в состоянии за себя постоять. Однажды бывший сотрудник ЦРУ нанимает их, чтобы спасти детей, находящихся в заложниках на территории Южного Судана. Новая миссия шла по плану ровно до того момента, пока не стало понятно: группу подставили, организовав засаду с расставленными повсюду камерами…

Завязка истории – хороша, открывая перед создателями массу возможностей, следовало лишь выбрать правильное развитие и не забыть о содержании. Увы. Поскольку в «Бессмертной гвардии» не было настолько ощутимого перекоса в экшен, как в той же «Эвакуации» (другое название – «Тайлер Рейк: Операция по спасению») с Крисом Хемсвортом, то хромающая на обе ноги содержательная составляющая стала приговором. В данном контексте «Эвакуация» упомянута не случайно, поскольку там удалось прикрыть многие сюжетные огрехи действительно выдающимися сценами погонь, перестрелок и драк.

Важным сюжетным двигателем картины Джины Принс-Байтвуд стало появление нового члена бессмертной группы в лице морского пехотинца женского пола – ее сыграла Кики Лэйн. Задача новенькой для фильма: в большей степени не дополнение отряда, но роль катализатора и для развития окружающих ее героев, и для непосредственного влияния на течение истории. Если кратко: Кики не справилась (особенно на контрасте с куда более маститой Шарлиз), к тому же многие сцены с ее участием вызывали недоумение из-за топорности подачи и витающей в воздухе неестественности.

В перспективе Шарлиз Терон могла стать центром, который притянет к себе остальных персонажей, таки объединив их в команду, однако этого не произошло. Отсутствие химии напоминало вышедший в этом же году другой фильм по комиксам – «Бладшот» с Вином Дизелем, где взаимодействие и конфликты оказались на таком же примитивном уровне. Думаете, в «Бессмертной гвардии» смогли выжать максимум из особенностей героев в виде многолетней жизни и участия в войнах прошлых столетий? Ни разу. Разве что в Шарлиз чувствовалась какая-то усталость, как и подобает ее персонажу, Андромахе Скифской, прожившей не одну тысячу лет. Если же вспоминать флешбэки с ее участием, то они оказались неубедительными и попросту вымученными, хотя создатели могут оправдать их наличие за счет припасенного сюрприза – задела на вторую часть.

Поскольку мы заговорили о неожиданностях, то отдельного упоминания заслуживает Гарри Меллинг, которого все помнят по роли пухлого Дадли из «поттерианы». Сложно объяснить, чем руководствовались при выборе актера, поскольку Меллинг крайне нелепо смотрелся в злодейском обличии. В сложившейся ситуации обиднее всего за Терон, которая относится к числу актеров, предпочитающих самостоятельно выполнять сложные трюки, и «Бессмертную гвардию» она определенно запомнит: после съемок пришлось делать три операции из-за полученных травм. Стоило ли оно того, когда по фильму у тебя не было ни достойной команды, ни яркого конфликта, ни убедительного противника?

Несмотря на минусы, «Бессмертная гвардия» радует стильной картинкой, красивой поставкой боев и притягивающей взгляд Шарлиз Терон. Бочка дегтя слишком велика, чтобы такая ложка меда оказала какое-либо влияние, но в противном случае просмотр превратился бы в настоящую пытку. Следует также отметить неплохой посыл, касающийся потери веры в человечество на фоне регулярного кровопролития – здесь можно лишь согласиться, учитывая современную геополитическую обстановку.

Разумеется, сражаться во имя справедливости настолько малочисленной группой – смелая, но фундаментально бесполезная затея, что так или иначе попытались отразить в диалогах на протяжении всей ленты. С другой стороны, вызывает вопросы актуальный статус героев, которые могли гораздо эффективнее распорядиться своим даром, параллельно поумерив никому не нужный пафос.

Истории с поверхностными персонажами, слабым конфликтом и нелогичным повествованием автоматически попадают в деструктивную воронку, из которой впоследствии попросту не выбираются. «Бессмертная гвардия» – как раз такой случай. Статус одного из самых популярных фильмов Netflix – хорошее достижение, но расстояние между имевшимся потенциалом и итоговым продуктом слишком велико.

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