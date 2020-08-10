В Беларуси массово задерживают журналистов

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. В этот день в Минске произошли протесты и массовые столкновения между населением и правоохранителями. Институт массовой информации подготовил список нарушений прав журналистов и свободы слова 9 и 10 августа в Беларуси.

9 августа в Минске во время протестов силовики избили журналиста Associated Press Мстислава Чернова. Его забрала скорая помощь.

Его забрала скорая помощь. 9 августа в Минске правоохранители задержали съемочную группу телеканала «Дождь» . Журналистов депортировали в Россию.

. Журналистов депортировали в Россию. В Минске в ночь на 10 августа сотрудники правоохранительных органов задержали и избили во время акции протеста журналистов российских изданий «Медуза» (Максима Солопова) и Daily Storm (Антона Старкова и Дмитрия Ласенка) . По последней информации, журналистов везли в Московское РУВД Минска. Вскоре после этого корреспонденты перестали отвечать на сообщения.

. По последней информации, журналистов везли в Московское РУВД Минска. Вскоре после этого корреспонденты перестали отвечать на сообщения. 9 августа в Минске светло-шумовая граната задела корреспондента «МБХ медиа» Александра Скрыльникова, который находился в толпе протестующих.

который находился в толпе протестующих. Польский телеканал «Белсат» сообщил, что его официальную представительницу Ирину Славникову задержали в Минске.

сообщил, что его официальную представительницу задержали в Минске. 9 августа в Беларуси ограничен доступ к десяткам сайтов независимых СМИ. Среди них — NN.by, kyky.org, TUT.BY, svaboda.org, belapan.by, belaruspartisan.by, belsat.eu, euroradio.fm, gomel.today, naviny.by. Также есть проблемы с доступом к мессенджерам, VPN, TOR, Telegram и Google, Youtube, Twitter, Instagram.

Также есть проблемы с доступом к мессенджерам, VPN, TOR, Telegram и Google, Youtube, Twitter, Instagram. Сайт Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) остается недоступным для многих пользователей из Минска. Также ночью был полностью заблокирован мобильный номер БАЖ. Сим-карта перестала регистрироваться в сети.

9 августа в Гродно и Могилеве милиция задерживала журналистов TUT.BY Ольгу Камягину и Анжелику Василевскую , позже их отпустили из РУВД.

, позже их отпустили из РУВД. 9 августа в Витебске задержали журналистов Дмитрия Казакевича, Вячеслава Лазарева и Игоря Матвеева.

9 августа в Минске был задержан журналист «Белсата» Стас Ивашкевич. Он успел сообщить коллегам, что его везут в Центр изоляции правонарушителей.

Он успел сообщить коллегам, что его везут в Центр изоляции правонарушителей. Утром 10 августа в Беларуси все еще наблюдаются проблемы с доступом к сети как через мобильный, так и фиксированный интернет. Так, много ресурсов вне зоны BY в Минске не открываются, в частности ТАСС, РБК. Соцсети Instagram, Twitter, Facebook и другие не работают. Мессенджеры работают, но не все: с VPN и прокси могут быть трудности.

Напомним, 7 августа в Минске были задержаны украинские журналисты «Настоящего времени» Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк (работают в Праге) и российский корреспондент Юрий Баранюк (Санкт-Петербург).

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Фото: Associated Press

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