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Ольга Фреймут станет участницей «Танців з зірками»

от Telekritika
От Telekritika 351
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Кто будет ее партнером, пока неизвестно.

К участникам четвертого сезона обновленного проекта «Танці з зірками» присоединилась телеведущая Ольга Фреймут. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

О своем участии в новом сезоне шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут отметила:

«Я хочу, чтобы зрители увидели меня такой, какой знают меня мой муж и дети. Настоящей. И неважно, что мои хореографические данные скромные. Я давно не была в кадре. За это время стала многодетной мамой, основала издательство, пробовала себя в телевизионных шоу, которые, к сожалению, не совсем понравились моим поклонникам», — прокомментировала свое участие в шоу Фреймут.

Кто станет партнером Ольги Фреймут на паркете в новом сезоне танцевального шоу, телеканал не сообщает.

Напомним, шоу стартует осенью 2020-го. Судьями нового сезона стали: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.

Участниками обновленного проекта «Танці з зірками» стали: Олег Винник, партнершей которого в шоу стала Алена Шоптенко; Надежда Мейхер, которая выйдет на паркет с Кириллом Васюком; Санта Димопулос, которая будет бороться за победу в шоу с партнером Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк в паре с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко; Юлия Санина с Дмитрием Жуком; Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром; Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой; Alyona Alyona с Юрием Рудич; Позитив с Юлией Сахневич; Сергей Танчинец с Яной Цыбульской; Сергей Мельник с Аделиной Дели; Арам Арзуманян с Антониной Руденко и Ольга Фреймут.

Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows «1+1 Продакшн».

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Фото: «1+1»

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