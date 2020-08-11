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Украинский оскаровский комитет начинает прием заявок

от Telekritika
От Telekritika 486
Главная Кино Украинский оскаровский комитет начинает прием заявок

Их можно подавать с 25 августа по 8 сентября 2020.

Украинский оскаровский комитет с 25 августа начинает прием заявок на участие фильмов в национальном отборе для выдвижения на премию «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм». Об этом сообщается на сайте Госкино.

Заявки можно подавать с 25 августа по 8 сентября 2020. В это время комитет также будет проводить консультации для кинематографистов относительно подачи фильмов для рассмотрения.

Параметры для фильмов-номинантов таковы:

  • это должен быть полнометражный игровой, документальный или анимационный фильм (не менее 40 минут), снятый за пределами США;
  • основным языком фильма не должна быть английский;
  • фильм должен быть выпущен в прокат с 1 октября 2019 до 31 декабря 2020 года (не менее 7 дней в прокате);
  • фильмы, которые планировали кинотеатральный релиз, но сначала стали доступны на коммерческих сервисах стриминговой дистрибуции тоже  могут претендовать на рассмотрение в категории «Международный полнометражный фильм» (при условии предоставления Академии соответствующей документации).

Полный список документов для подачи доступен на сайте Госкино.

Напомним, ранее Академия кинематографических искусств заявила, что 93-я премия «Оскар», первоначально запланированная на 28 февраля 2021 года, теперь состоится 25 апреля. Таким образом, сроки подачи фильмов на конкурс продлены на два месяца.

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Фото: unsplash

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