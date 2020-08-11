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Время просмотра стримингов увеличилось на 63% — отчет

от Telekritika
От Telekritika 347
Главная Новости Время просмотра стримингов увеличилось на 63% — отчет

Во втором квартале 2020-го.

Conviva опубликовала отчет о состоянии потоковой передачи за второй квартал 2020, согласно которому время просмотра стримингов увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с апреля — на 81%, мая — на 58% и июня — на 49%) . Об этом пишет Advanced Television.

В основном время просмотра контента выросло на смарт-телевизорах — на 239%, а на ТВ-устройствах, таких как Roku и Amazon Fire TV — на 61%. Это обеспечило 50% долю глобального времени просмотра во втором квартале.

На просмотр YouTube с мобильных устройств приходилось 59%, но просмотр на телевизорах также вырос — до 27% во втором квартале 2020 года (с 16% во втором квартале).

Больше всего просмотр стриминга вырос в Европе – на 134% в сравнении с 2019, за ней следуют Северная Америка (57%), Южная Америка (35%), Африка (30%) и Азия (2%).

Напомним, согласно данным отчета OTT TV and Video Databook, составленного аналитической компанией Digital TV Research, глобальная выручка OTT-сервисов в 2019-ом выросла на 23% .

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Фото: «Телекритика»

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