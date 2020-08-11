Fox News получил самые высокие рейтинги в прайм-тайме

В июне и июле Fox News был самым популярным телеканалом в прайм-тайме с 20 до 23 часов. По данным Nielsen, в эти часы средняя посещаемость телеканалов Fox News в прямом эфире опережала конкурентов по кабельным каналам, таким как CNN, MSNBC и ESPN, а также вещательные сети ABC, CBS и NBC, сообщает NYT.

«Чрезвычайно редко, когда базовый кабельный канал превосходит по рейтингу вещателей «Большой тройки», которые доступны в большем количестве домохозяйств и предлагают более широкий выбор программ» — пишет NYT.

Даже возвращение спортивных трансляций не помешало каналу: программы Fox News с Карлсоном и Шоном Хэннити, привлекли больше зрителей в прямом эфире, чем соревнования по бейсболу и баскетболу, включая матч Yankees-Nationals в день открытия.

Летний скачок Fox News был вызван ростом аудитории новостных программ в целом из-за увеличиения интереса к пандемии, протестам за гражданские права и президентским выборам. Между тем, у ABC, CBS и NBC больше повторов в летнем расписании.

Издание пишет, что рейтинги Fox News также демонстрируют преданность постоянных зрителей, не обращающих внимания на недавние скандалы, и показывают популярность Трампа среди американской аудитории.

Напомним, News Corp., вслед за NYT и NBC, отчиталась перед инвесторами за второй квартал 2020 года и за 2019 год.

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Фото: Fox News

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