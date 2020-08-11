Шведского режиссера Роя Андерссона отметят «Золотым Дюком» Одесского кинофестиваля

Шведский кинорежиссер Рой Андерссон получит почетного «Золотого Дюка» за вклад в киноискусство от Одесского кинофестиваля, сообщается на сайте ОМКФ.

Наградят режиссера во время 11-го Одесского международного кинофестиваля, который пройдет в онлайн-формате с 25 сентября по 3 октября. Андерссон также является лауреатом Каннского и Венецианского кинофестивалей, а также номинантом Берлинале.

Кроме этого, в рамках фестиваля состоится показ мини-ретроспективы фильмографии Роя Андерссона. В нее вошли три ленты: дебютная работа режиссера «Шведская история любви», «Песни со второго этажа» и новая работа Роя Андерссона «О бесконечности». Также для зрителей ОМКФ пройдет Q & A с режиссером в онлайн-формате.

Напомним, Одесский международный кинофестиваль в этом году пройдет в онлайн-формате. Также планируется провести показ фильмов под открытым небом на Потемкинской лестнице в Одессе.

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Фото: Magnus Fröderberg/norden.org

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