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Сергей Притула пояснил свои мотивы стать мэром Киева
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Сергей Притула пояснил свои мотивы стать мэром Киева

от Telekritika
Telekritika 323

Телеведущий беспокоится о детях.

Телеведущий Сергей Притула, объявив о намерении баллотироваться на пост мэра Киева, пояснил свои мотивы. Объяснения он дал на своей странице в Facebook: «Я иду в мэры Киева. Потому что я здесь живу! Мне не безразлично, каким будет Киев. Потому что здесь живут мои дети! Я веду команду патриотов, профессионалов и единомышленников. Потому что мы здесь живем!».

11 августа стало известно, что Притула пойдет на выборы от партии «Голос». Делая заявление об этом, он подчеркнул, что хочет видеть столицу нормально развитым городом, в котором, в частности, «люди не стареют в пробках».

Напомним, недавно Сергей Притула стал экспертом «Супер Топ-модели по-украински».

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Фото: Новый канал

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