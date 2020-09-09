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Американского журналиста ударили ножом во время съемки сюжета

от Telekritika
От Telekritika 337
Главная Новости Американского журналиста ударили ножом во время съемки сюжета

На канале WCVB-TV Channel 5 заявили, что с их коллегой все будет в порядке.

Журналиста американского телеканала WCVB-TV Channel 5 Теда Уэймана в Бостоне ударили ножом во время съемок сюжета. Об этом сообщает The Boston Globe.

Уэймана доставили в местную больницу, с ним все будет в порядке, — заверила пресс-секретарь WCVB-TV Ро Дули Вебстер.

Бостонская полиция заявила, что не может комментировать инцидент. В понедельник полицейские объявили, что днем ранее арестовали 44-летнего жителя Бостона, которого подозревают в нападении с ножом в районе улиц Дартмут и Бойлстон.

Напомним, в июне в городе Санта-Моника напали на журналистку «Голоса Америки» Кристину Шевченко. Медики диагностировали у нее переломы пальцев на ноге и травму головы.

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Фото: скриншот

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