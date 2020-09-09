С начала года к журналистам применяли силу 49 раз

Национальный союз журналистов Украины за 8 месяцев 2020 года зафиксировал 49 инцидентов применения силы к журналистам. Таковы данные мониторинга «Индекс физической безопасности журналистов Украины», который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями. Об этом сообщается на сайте Союза.

В Национальном союзе отмечают, что август оказался относительно спокойным месяцем по количеству атак на журналистов, но имели место показательные акты запугивания.

«Каждый инцидент грубого препятствования журналистской деятельности является давлением не только на жертву атаки, но и на журналистское сообщество в целом. Впереди избирательная кампания, следовательно, возрастают риски новых нападений, ведь у представителей отдельных кандидатов будет соблазн грубой силой помешать критике в СМИ, — отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. — Главные проблемы – это безнаказанность за препятствование и беззащитность журналистов».

«Индекс физической безопасности журналистов» — это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. «Индекс …» составляют НСЖУ и его партнеры: ОО «Информационная безопасность», ОО «Платформа прав человека», Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

Напомним, в Кривом Роге будут судить охранников, мешавших работать журналистам.

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Фото: unsplash

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