В Кривом Роге будут судить охранников, мешавших работать журналистам

В суд передают дело троих сотрудников коммунального предприятия «Муниципальная гвардия», которые 22 апреля вытолкали журналистов «Первого Криворожского» со двора исполкома горсовета во время работы постоянных депутатских комиссий. Это случилось перед началом пленарного заседания сессии городского совета. Об этом сообщается на сайте издания.

Полиция и прокуратура считают, что сотрудники «Муниципальной гвардии» нарушили законодательство: препятствовали деятельности журналистов. Ответственность за такое преступление предусмотрена статьей 171 Криминального Кодекса Украины – от штрафа до лишения свободы. На следующей неделе будет назначена дата рассмотрения дела в суде.

22 апреля мужчина, у которого на бейдже было написано «Юрий Руденко коммунальное предприятие «Муниципальная гвардия», подошел к журналистам издания и сказал, что согласно правилам им необходимо измерить температуру. София Скиба и Максим Бовчалюк согласились и пошли к посту термоскрининга. Однако им не стали измерять температуру, а показали «Распоряжение о внедрении противоэпидемиологических мероприятий в исполкоме горсовета» от 17 марта, после чего попросили покинуть территорию внутреннего двора исполкома. Получив отказ журналистов, охранники силой вытолкали их со двора исполкома. На месте присутствовали сотрудники полиции, которые никак не отреагировали на происходящее.

Напомним, Октябрьский районный суд Полтавы приговорил к двум годам условно жителя Полтавы Андрея Князева, который угрожал насилием журналистке интернет-издания «Полтавщина» Дарине Синицкой.

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Фото: скриншот сюжета «Первого Криворожского»

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