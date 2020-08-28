Разобранные рельсы – рецензия на фильм «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

«Полуостров» продолжает знакомую историю о страшном вирусе, только теперь зрителю предлагают окунуться в реалии Южной Кореи, оказавшейся в полной блокаде. Четыре года – именно столько проходит с момента, когда нашествие зомби перевернуло мир вверх дном. Тем не менее находятся смельчаки, которые за большое вознаграждение готовы возвращаться в запретную зону, чтобы найти деньги в одном из фургонов, брошенных на улицах мертвого, но опасного города…

Факт: создатели развлекательных франшиз пытаются удивить возросшим масштабом в сиквелах (больше взрывов, врагов и локаций). Знакомо, не так ли? Это правильное решение, ведь таким образом удается перекрывать повсеместную проблему продолжений – более слабую историю и шаблонное развитие персонажей. В «Полуострове» решили представить новых героев и расширить место действия – вместо железной дороги мы получаем мегаполис, что до просмотра вызывало неподдельный интерес (постапокалиптическая картинка всегда роскошно смотрится на большом экране). К сожалению, Ён Сан-хо и Ко не смогли дважды войти в реку под названием Успех, явив миру форменное недоразумение. И это касается практически всех составляющих ленты, при просмотре которой мысли о неуместности и неестественности происходящего доминировали над всем остальным.

Концептуально «Полуостров» представляет собой смесь из любого фильма о зомби, «Безумного Макса» и «Форсажа». Смело, но ничего путного из этого сделать не смогли. По необъяснимым причинам многие сцены погонь и перестрелок затягивали до невозможности, что лишь раздувало хронометраж, к тому же трудно поверить, что искушенному зрителю пришелся по душе «мультяшный» экшен. Да, какой-никакой драйв все-таки имелся, но одного наличия недостаточно, чтобы получить удовольствие. А ведь в распоряжении создателей был вдвое больший бюджет, чем у первого «Поезда в Пусан», но при этом некоторые сцены смотрелись настолько примитивно, что допустимо сравнение даже с условным украинским «Боботом» (да, все так плохо).

Другая немаловажная проблема заключается в «картонности» мира – искусственность буквально сочится из кадра, что сводило на нет все попытки создать гнетущую атмосферу. Дело не столько в визуальных огрехах, сколько в непроработанности и нелогичности – она касается и блокадного города, и бандитско-военных разборок, и зомби-гладиаторских «боев». О персонажах лучше и вовсе не вспоминать – базовый пакет клише получили все герои, включая второстепенных.

В первом фильме имелся эффектный социально-политический подтекст, что добавляло привлекательности картине, одновременно уводя ее в сторону от братьев по жанру, чья содержательная составляющая зачастую оставляет желать лучшего. В сиквеле от этих преимуществ не осталось и следа, но в то же время нам предложили нечто новое – гремучую смесь из бесконечных экшен-сцен и необъяснимо высокого накала драматизма там, где он попросту не нужен. Потуги соединить несоединяемое ожидаемо привели к катастрофическому дисбалансу, а квинтэссенцией стал финал – сущий кошмар.

Ён Сан-хо и остальные причастные к созданию умышленно разобрали сюжетные рельсы первой части, желая сыграть на новой территории (без поезда), но, кажется, не заметили, что запасного пути попросту не оказалось. Можно устраивать дрифт на улицах мертвого города и погони в духе «Безумного Макса», равно как и предпринимать попытки сыграть на драматическом поле, ожидая отклика от зрителя, но все это бессмысленно, когда сам фильм напоминает… зомби. Да-да, того самого, который бесцельно шатается где попало, изредка «оживая» из-за скудного набора раздражителей.

«Полуостров» – ярчайший пример того, как не стоит снимать сиквелы, какой бы заманчивой ни была перспектива заработать еще больше денег после серьезного успеха.

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Фото: скриншоты трейлера, SVOEkino

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