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Состоялась премьера совместного трека Тины Кароль и Snoop Dogg

от Telekritika
От Telekritika 275
Главная МедиатусовкаLight news Состоялась премьера совместного трека Тины Кароль и Snoop Dogg

Певица призналась, что у нее был всего час для работы над этой песней.

28 августа на ютуб-канале Privilege RnB состоялась премьера песни Blow Your Mind, записанной украинской певицей Тиной Кароль и американским рэпером Snoop Dogg. Продюсером и аранжировщиком сингла выступил R&B-исполнитель Luca Dayz. Об этом сообщает vogue.ua.

Кароль призналась, что сотрудничество со звездой хип-хопа получилось довольно спонтанным. Однажды Тине позвонил представитель американского лейбла и сказал, что у нее будет сотрудничество со Snoop Dogg. «Я сидела дома, зазвонил телефон. И представитель лейбла мне говорит, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Snoop Dogg, — рассказала певица. — Это был первый шок! А потом мне говорят, у тебя есть всего час, чтобы записала свой кусок в треке! Еще один шок! Всего лишь час! Я тут же подумала, у нас есть классные украинские авторы. Сразу же нашла новую песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю, взяла из нее кусочек, вложила, спела, сделали текст. И получилась цельная картинка».

Напомним, одной из актрис второго сезона «Великих Вуйок» стала украинская певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль.

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Фото: «1+1»

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