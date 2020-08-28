«Суспільне» объявило шорт-лист Нацотбора на «Детское Евровидение-2020», сообщает пресс-служба вещателя.
В шорт-лист Национального отбора на песенный конкурс «Детское Евровидение-2020» вошло 11 участников. Из них 8 участников с авторскими песнями; 2 участника, которые исполнили кавер; и одна участница, которая получила наибольшее количество лайков за свое выступление.
Участники с авторской песней:
- Полина Бабий — SuperBit (Одесса);
- Александр Балабанов — «Відкривай» (Киев);
- Юлия Карими — PEOPLE (Киев);
- Анжелина Макфарлейн (RREALINA) — MY SPIRIT (Херсон);
- Ярослав Политов (YAR POLITOV) — украинский «Я б туди» / английском GOOD ALWAYS WINS (Энергодар);
- Ангелина Теренникова — The Vibe (Вышгород);
- Елена Усенко (Ellen) — Never get free (Белая Церковь);
- София Шкидченко — OK (Киев).
Участники из кавер-песней:
- Никита Ачкасов — My Oasis (Киев);
- Дарин Осман — A Natural Woman (Киев).
Участник, получившее наибольшее количество лайков от зрителей:
- Даниела Шапочникова — «Твоє майбутнє» (Киев).
Всего поступило 105 заявок на участие в Нацотборе, из них 70 заявок участников соответствовали условиям отбора.
Напомним, ранее стало известно, что «Суспільне» проведет конкурс, чтобы выбрать песню для участников национального отбора Детского песенного конкурса «Евровидение-2020».
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Фото: Александра Йорк
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