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«Суспільне» объявило шорт-лист Нацотбора на «Детское Евровидение-2020»

от Telekritika
От Telekritika 573
Главная Новости «Суспільне» объявило шорт-лист Нацотбора на «Детское Евровидение-2020»

В списке 11 участников.

«Суспільне» объявило шорт-лист Нацотбора на «Детское Евровидение-2020», сообщает пресс-служба вещателя.

В шорт-лист Национального отбора на песенный конкурс «Детское Евровидение-2020» вошло 11 участников. Из них 8 участников с авторскими песнями; 2 участника, которые исполнили кавер; и одна участница, которая получила наибольшее количество лайков за свое выступление.

Участники с авторской песней:

  • Полина Бабий — SuperBit (Одесса);
  • Александр Балабанов — «Відкривай» (Киев);
  • Юлия Карими — PEOPLE (Киев);
  • Анжелина Макфарлейн (RREALINA) — MY SPIRIT (Херсон);
  • Ярослав Политов (YAR POLITOV) — украинский «Я б туди» / английском GOOD ALWAYS WINS (Энергодар);
  • Ангелина Теренникова — The Vibe (Вышгород);
  • Елена Усенко (Ellen) — Never get free (Белая Церковь);
  • София Шкидченко — OK (Киев).

Участники из кавер-песней:

  • Никита Ачкасов — My Oasis (Киев);
  • Дарин Осман — A Natural Woman (Киев).

Участник, получившее наибольшее количество лайков от зрителей:

  •  Даниела Шапочникова — «Твоє майбутнє» (Киев).

Всего поступило 105 заявок на участие в Нацотборе, из них 70 заявок участников соответствовали условиям отбора.

Напомним, ранее стало известно, что «Суспільне» проведет конкурс, чтобы выбрать песню для участников национального отбора Детского песенного конкурса «Евровидение-2020».

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Фото: Александра Йорк

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