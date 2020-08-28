«Суспільне» объявило шорт-лист Нацотбора на «Детское Евровидение-2020», сообщает пресс-служба вещателя.

В шорт-лист Национального отбора на песенный конкурс «Детское Евровидение-2020» вошло 11 участников. Из них 8 участников с авторскими песнями; 2 участника, которые исполнили кавер; и одна участница, которая получила наибольшее количество лайков за свое выступление.

Участники с авторской песней:

Полина Бабий — SuperBit (Одесса);

Александр Балабанов — «Відкривай» (Киев);

Юлия Карими — PEOPLE (Киев);

Анжелина Макфарлейн (RREALINA) — MY SPIRIT (Херсон);

Ярослав Политов (YAR POLITOV) — украинский «Я б туди» / английском GOOD ALWAYS WINS (Энергодар);

Ангелина Теренникова — The Vibe (Вышгород);

Елена Усенко (Ellen) — Never get free (Белая Церковь);

София Шкидченко — OK (Киев).

Участники из кавер-песней:

Никита Ачкасов — My Oasis (Киев);

Дарин Осман — A Natural Woman (Киев).

Участник, получившее наибольшее количество лайков от зрителей:

Даниела Шапочникова — «Твоє майбутнє» (Киев).

Всего поступило 105 заявок на участие в Нацотборе, из них 70 заявок участников соответствовали условиям отбора.

Напомним, ранее стало известно, что «Суспільне» проведет конкурс, чтобы выбрать песню для участников национального отбора Детского песенного конкурса «Евровидение-2020».

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Фото: Александра Йорк

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