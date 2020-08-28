НовостиТВ

Paramount Comedy анонсировал программу нового сезона

от Telekritika
От Telekritika 323
Главная Новости Paramount Comedy анонсировал программу нового сезона

Осенью покажут два зарубежных комедийных сериала.

10 сентября в 21:25 на Paramount Comedy выйдет премьера шестого сезона сериала «Клиника», а также телеканал подготовил специальную программу к 1 сентября — марафон ситкома «Детство Шелдона», который  приурочен ко Дню знаний и старту нового учебного сезона. Об этом сообщает пресс-служба Paramount Comedy.

В новом шестом сезоне «Клиники» отношения между героями запутываются: героини узнают о беременности. Параллельно в клинике проходят забастовки.

Сериал «Детство Шелдона», приквел ситкома «Теория большого взрыва», рассказывает про 9-летнего Шелдона, который, несмотря на юный возраст, уже ходит в среднюю школу в Восточном Техасе, где проживает с родителями. Парень имеет чрезвычайные интеллектуальные возможности, из-за чего ему трудно найти свое место в мире.
Марафон «Детство Шелдона» стартует с 1 сентября в 13:55.

Напомним, в осеннем сезоне-2020 зрители «1+1» увидят сразу два новых шоу, а также обновленные проекты и сериалы, которые выходили на телеканале ранее.

Читайте также:

Байрак, Карпачев и Мишина: что СТБ покажет в новом осеннем сезоне
Улитки, эксперт «Х» и мерзкое блюдо: осенний сезон на Новом канале
«Принцип удовольствия»: детали и факты сериала
Что смотрели украинцы в первом полугодии 2020: данные «Киевстар ТВ»

Фото: Paramount Comedy 

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«Суспільне» объявило шорт-лист Нацотбора на «Детское Евровидение-2020»

28.08.2020

Вещателя из Сум проверят из-за самовольной ретрансляции канала...

30.07.2020

На СТБ состоится премьера исторической саги «І будуть...

27.08.2020

Джеймс Мердок ушел из совета директоров News Corp.

03.08.2020

Канал Hollywood HD будет доступен в кабельных сетях...

21.08.2020

Белорусская ассоциация журналистов призвала медийщиков подумать о своей...

10.08.2020

ИМИ опубликовал список надежных источников о событиях в...

14.08.2020

Apple TV+ получил эксклюзивные права на дистрибуцию контента...

13.08.2020

Журналисты и ведущие увольняются с госканалов Беларуси

13.08.2020

Megogo запустил поддержку пользователей в Apple Business Chat

11.08.2020
Avatar