Paramount Comedy анонсировал программу нового сезона

10 сентября в 21:25 на Paramount Comedy выйдет премьера шестого сезона сериала «Клиника», а также телеканал подготовил специальную программу к 1 сентября — марафон ситкома «Детство Шелдона», который приурочен ко Дню знаний и старту нового учебного сезона. Об этом сообщает пресс-служба Paramount Comedy.
В новом шестом сезоне «Клиники» отношения между героями запутываются: героини узнают о беременности. Параллельно в клинике проходят забастовки.
Сериал «Детство Шелдона», приквел ситкома «Теория большого взрыва», рассказывает про 9-летнего Шелдона, который, несмотря на юный возраст, уже ходит в среднюю школу в Восточном Техасе, где проживает с родителями. Парень имеет чрезвычайные интеллектуальные возможности, из-за чего ему трудно найти свое место в мире.
Марафон «Детство Шелдона» стартует с 1 сентября в 13:55.
Напомним, в осеннем сезоне-2020 зрители «1+1» увидят сразу два новых шоу, а также обновленные проекты и сериалы, которые выходили на телеканале ранее.
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Фото: Paramount Comedy
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