Одесский кинофестиваль огласил состав жюри и фильм-открытие

Одесский международный кинофестиваль в Facebook сообщил о составе жюри этого года.

Жюри Международной конкурсной программы 11-го ОМКФ возглавит канадский композитор Говард Шор — лауреат премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус».

Также в этом году фильмы Международного конкурса будут оценивать:

исландская актриса и театральный режиссер Хальдора Герхардсдоттир;

португальская актриса Жоана Рибейру, известная по фильму Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота»;

украинская актриса театра, кино и дубляжа Лариса Руснак;

французский актер и режиссер Серж Аведикян.

В 2020-м фильмом-открытием фестиваля стала комедия «Лысый император» совместного производства Бельгии, Нидерландов, Болгарии и Хорватии. Фильм от режиссеров Питера Бросенса и Джессики Вудворт продолжает тему, заданную в предыдущей работе супругов — «Король бельгийцев».

Напомним, ранее 11-й Одесский международный кинофестиваль обнародовал конкурсную программу.