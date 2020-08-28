Одесский кинофестиваль огласил состав жюри и фильм-открытие

Одесский международный кинофестиваль в Facebook сообщил о составе жюри этого года.
Жюри Международной конкурсной программы 11-го ОМКФ возглавит канадский композитор Говард Шор — лауреат премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус».
Также в этом году фильмы Международного конкурса будут оценивать:
- исландская актриса и театральный режиссер Хальдора Герхардсдоттир;
- португальская актриса Жоана Рибейру, известная по фильму Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота»;
- украинская актриса театра, кино и дубляжа Лариса Руснак;
- французский актер и режиссер Серж Аведикян.
В 2020-м фильмом-открытием фестиваля стала комедия «Лысый император» совместного производства Бельгии, Нидерландов, Болгарии и Хорватии. Фильм от режиссеров Питера Бросенса и Джессики Вудворт продолжает тему, заданную в предыдущей работе супругов — «Король бельгийцев».
Напомним, ранее 11-й Одесский международный кинофестиваль обнародовал конкурсную программу.
Читайте также:
Кинофестиваль «Молодость» скоро объявит программу
Фестиваль Linoleum объявил конкурсную программу 2020 года
19 июня в Украине стартует онлайн-фестиваль «Неделя швейцарского кино»
Фото: ОМКФ