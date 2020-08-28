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Одесский кинофестиваль огласил состав жюри и фильм-открытие

от Telekritika
От Telekritika 484
Главная Кино Одесский кинофестиваль огласил состав жюри и фильм-открытие

Фестиваль пройдет в онлайн-формате.

Одесский международный кинофестиваль в Facebook сообщил о составе жюри этого года.

Жюри Международной конкурсной программы 11-го ОМКФ возглавит канадский композитор Говард Шор — лауреат премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус».

Также в этом году фильмы Международного конкурса будут оценивать:

  • исландская актриса и театральный режиссер Хальдора Герхардсдоттир;
  • португальская актриса Жоана Рибейру, известная по фильму Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота»;
  • украинская актриса театра, кино и дубляжа Лариса Руснак;
  • французский актер и режиссер Серж Аведикян.

В 2020-м фильмом-открытием фестиваля стала комедия «Лысый император» совместного производства Бельгии, Нидерландов, Болгарии и Хорватии. Фильм от режиссеров Питера Бросенса и Джессики Вудворт продолжает тему, заданную в предыдущей работе супругов — «Король бельгийцев».

Напомним, ранее 11-й Одесский международный кинофестиваль обнародовал конкурсную программу.

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Фото: ОМКФ

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