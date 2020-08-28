Украинский сервис для стриминга привлек $50 млн инвестиций

Сервис видеостриминга Restream, созданный в Виннице привлек $50 млн, пишет Ain.ua.

Издание пишет, что такую сумму Restream привлек от ряда инвесторов, во главе с фондами Sapphire Ventures and Insight Partners. Управляющий партнер Sapphire Ventures Пол Левин и управляющий партнер Insight Partners Тедди Варди вошли в борд директоров Restream.

В прошлом раунде в 2018 году сервис получил инвестирование в $4,5 млн от фондов Silverton Partners, Liquid2 и Anorak Ventures.

С помощью Restream можно одновременно транслировать видео на 30 платформ из списка интеграций компании (Twitch, Youtube, Periscope, Facebook и другие). Контент возможно транслировать сразу в несколько групп на одной платформе. Кроме этого, видеоролик по стриминг-ключу Restream и через RTMP-ссылку можно транслировать на любом сервере.

Напомним, с 3 сентября 2020 года в Тайване доступ к китайским видеосервисам будет прекращен.

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Фото: Restream

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