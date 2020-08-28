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На «Громадському радіо» cтартовал авторский проект Андрея Куликова

от Telekritika
От Telekritika 505
Главная Новости На «Громадському радіо» cтартовал авторский проект Андрея Куликова

Первый выпуск вышел 28 августа.

«Ну і тиждень» — авторский недельный проект журналиста, председателя правления ОО «Громадське радіо» и ведущего программ «Громадська хвиля» и «Пора року» Андрея Куликова. Об этом пишет пресс-служба организации.

Программа будет выходить в прямом эфире каждую пятницу в 10:05, а отдельные фрагменты можно будет прослушать на сайте hromadske.radio.

Первый выпуск вышел 28 августа. В нем ведущий общался с экс-главой МИД Украины Павлом Климкиным о дипломатах и ​​дипломатии; с политическим обозревателем Леонидом Швецом о киевских выборах; с руководителем Института информационной безопасности Артемом Биденко об обновлении бренда Украины; с главой Госагентства развития туризма Украины Марьяной Олеськив о запрете на въезд в страну иностранцам.

Программа фокусируется на ключевых политических, социальных и экономических вопросах. Вместе с экспертами и политиками ведущий анализирует события недели и их последствия для Украины и мира.

Напомним, «Громадське радіо» с 1 апреля вещает на 99,4 FM в Киеве и Киевской области.

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Фото: «Громадське»

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