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На канале «Украина» выйдет новый сезон программы «Головна тема»

от Telekritika
От Telekritika 327
Главная Новости На канале «Украина» выйдет новый сезон программы «Головна тема»

В первом выпуске сезона расскажут о новых правилах карантина в школах и транспорте.

В субботу, 29 августа, на канале «Украина» стартует новый сезон  проекта «Головна тема» с ведущей Еленой Кот, пишет пресс-служба канала. Гостями студии «Головної теми» станут руководители министерств, чиновники и общественные деятели.

В первом выпуске сезона речь пойдет о новых правилах карантина в школах и транспорте. Елена Кот будет выяснять у руководителей министерств, по какому принципу происходит разделение на карантинные зоны и сколько оно еще будет продолжаться. В программе прозвучит прогноз от Минздрава — накроет ли Украину вторая волна коронавируса и какие прививки нужно сделать уже сейчас, чтобы обезопасить себя.

Также «Головна тема» с помощью эксперимента выяснит, как получить социальные услуги в государственных инстанциях в условиях санитарных ограничений. Еще один эксперимент проекта продемонстрирует, действительно ли дистанционное обучение хуже традиционного и какие уроки школьники усваивают лучше.

Напомним, ранее стало известно, что «Украина» возобновляет програму «Головна тема».

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Фото: канал «Украина»

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