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Компания Oracle тоже хочет купить TikTok

от Telekritika
От Telekritika 230
Главная Диджитал Компания Oracle тоже хочет купить TikTok

Появился еще один претендент.

У Microsoft и Twitter появился конкурент: компания Oracle тоже хочет купить TikTok, передает ft.com.

Согласно сообщениям источников, близким к Oracle, данная компания ведет переговоры с некоторыми американскими инвесторами, владеющими долей в ByteDance (материнская компания TikTok). Журналистам ft.com известно, что Oracle обсуждает возможность приобретения видеосервиса с General Atlantic и Sequoia Capital.

Ранее стало известно, что Microsoft и Twitter заявили о желании приобрести TikTok после того, как Президент США потребовал от ByteDance в течение 90 дней отказаться от всех активов на территории США, связанных с TikTok.

Напомним: в США раздумывают над ограничением работы TikTok.

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Фото: TikTok

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