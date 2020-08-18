Белорусский Пресс-Клуб обещает помочь с работой уволившимся журналистам

Белорусский Пресс-Клуб обратился к журналистам, которые сами ушли из государственных медиа и к тем, кого уволили. Организация обещает оказать помощь с поиском работы и запуском собственных СМИ. «Телекритика» частично публикует текст обращения.

«Пресс-клуб обращается к медийщикам, кто уволился и кого уволили из государственных медиа по идеологическим причинам. И к тем, кто «не в политике», но кому стыдно за неуместный медийный продукт. К тем, кто хочет делать медиа, но не быть причастным к пропаганде. К тем, кто стремится работать в качественном медиа, по стандартам профессии журналиста, непредвзято и всесторонне освещать все события в стране и в мире.

Знайте, мы вас поддерживаем, и вот как мы готовы помочь:

1. С обучением. Если вы чувствуете необходимость прокачать в себе профессиональные стандарты и навыки, получить новые знания. Наши лекции, мастер-классы и целая Академия Пресс-клуба открыты для вас.

2. С работой. Присылайте свои резюме, и мы постараемся подобрать работу по вашей квалификации.

3. С созданием своего медиа. Если у вас есть команда и мечта, мы организуем для вас акселератор, чтобы с помощью экспертов Пресс-Клуба и Академии начать свой медиапроект».

Ранее мы сообщали, что ИМИ опубликовал список надежных источников о событиях в Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось, что НСЖУ выступила в поддержку белорусских коллег.

Читайте также:

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!